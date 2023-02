Le CIO repousse le maire de Paris sur l’interdiction des athlètes russes et biélorusses des Jeux olympiques de 2024

Le Comité international olympique a repoussé mercredi le maire de Paris, insistant sur le fait qu’il n’était pas prévu “d’une délégation russe ou biélorusse” aux Jeux de 2024 tout en reconnaissant que certains athlètes de ces pays pourraient être accueillis.

La déclaration du CIO est intervenue un jour après que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a déclaré qu’aucun Russe ou Biélorusse ne devrait être autorisé à participer aux Jeux olympiques de l’année prochaine en raison de son implication dans la guerre en Ukraine.

Les dirigeants olympiques ont ouvert la voie aux athlètes de Russie et de Biélorussie qui n’ont pas activement soutenu la guerre pour tenter de se qualifier et de concourir en tant qu ‘«athlètes neutres» sans identité nationale telle que des uniformes d’équipe, des drapeaux et des hymnes.

“Ce n’est pas possible de défiler comme si de rien n’était, d’avoir une délégation qui vienne à Paris alors que les bombes continuent de pleuvoir sur l’Ukraine”, a déclaré mardi Hidalgo.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ainsi que de nombreux dirigeants sportifs et athlètes, ont toujours déclaré que tous les concurrents potentiels de Russie ou de Biélorussie devraient être bannis de Paris, prolongeant une décision qui a été appliquée dans la plupart des sports olympiques quelques jours après la guerre à partir de février dernier.

Les instances olympiques et les législateurs des régions baltes et nordiques d’Europe ont également publiquement soutenu l’Ukraine pour qu’elle s’oppose à l’itinéraire préféré du CIO. Ils ont mis en garde contre un éventuel boycott et devraient se joindre à un appel en ligne des ministres des Sports vendredi organisé par le gouvernement britannique.

Les athlètes russes ont évité d’être purement et simplement bannis des quatre derniers Jeux olympiques remontant à 2016 à la suite d’un scandale de dopage soutenu par l’État. Lors des trois derniers Jeux olympiques, ils ont concouru sans leur identité nationale mais avec des uniformes qui les identifiaient clairement comme Russes.

Le CIO a cité l’avis d’un expert des droits de l’homme selon lequel interdire des athlètes sur la base de leur passeport serait une discrimination, et a cherché à clarifier sa position mercredi.

“Il n’est pas prévu d’avoir une délégation russe ou biélorusse ou les drapeaux de ces pays aux Jeux olympiques de Paris 2024”, a déclaré l’instance olympique. “La seule option qui pourrait être envisagée serait des athlètes individuels et neutres comme nous l’avons vu l’année dernière à l’Open de France de tennis et récemment à nouveau à l’Open d’Australie de tennis et dans d’autres sports professionnels.”

Le tennis et le cyclisme sont parmi les rares sports à permettre aux athlètes russes et biélorusses de continuer à concourir sans le nom, le drapeau ou l’hymne de leur pays.

Les décisions finales sur l’éventuelle éligibilité des athlètes appartiendront aux instances dirigeantes des sports individuels. Le groupe de coordination des sports olympiques d’été, connu sous le nom d’ASOIF, se réunira le 3 mars pour discuter de la question.

(PA)