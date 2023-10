Le Comité international olympique a fermement rejeté vendredi les allégations de « discrimination ethnique » formulées par le président russe Vladimir Poutine par le CIO à l’encontre des athlètes russes et biélorusses à l’approche des Jeux de Paris 2024.

Le CIO a rejeté ces accusations.

« La participation aux Jeux Olympiques n’est en aucun cas un droit de l’homme et le récent amendement de la Charte olympique n’y est pas lié… Nous rejetons fermement les accusations portées selon lesquelles ces mesures constituent une ‘discrimination ethnique' », a déclaré le CIO dans un communiqué. déclaration.

« Les conditions strictes que le CIO a définies dans ses recommandations aux fédérations internationales pour la participation d’athlètes individuels neutres possédant un passeport russe ou biélorusse aux compétitions internationales sont conformes à la Charte olympique.

« Ils sont une réaction à la violation de la Charte olympique par les gouvernements russe et biélorusse. »

Coupe du monde ICC : Calendrier | Résultats | Tableau des points | La plupart des courses | La plupart des guichets

Poutine a critiqué jeudi le CIO pour avoir effectivement suspendu la Russie du mouvement olympique, l’accusant d’utiliser les Jeux comme un outil politique et raciste.

La semaine dernière, le CIO a interdit au Comité olympique russe de reconnaître les organismes régionaux de quatre territoires que Moscou prétend avoir annexés à l’Ukraine.

« Grâce à certains des dirigeants du Comité International Olympique moderne, nous avons appris qu’une invitation aux Jeux n’est pas un droit inconditionnel des meilleurs athlètes, mais une sorte de privilège, et peut être gagnée non pas par des résultats sportifs, mais par des résultats politiques. des gestes qui n’ont rien à voir avec le sport », a déclaré Poutine lors de la conférence « Russie – Puissance sportive » à Perm, dans l’Oural.

« Et que les Jeux eux-mêmes peuvent être utilisés comme instrument de pression politique contre des personnes qui n’ont rien à voir avec la politique. Et comme une discrimination ethnique flagrante, et en fait raciste.

La Russie est en désaccord avec le mouvement olympique depuis les Jeux d’hiver de Sotchi en 2014, où ses athlètes ont bénéficié pendant des années d’un programme de dopage à grande échelle parrainé par l’État – ce que Moscou a nié.

En conséquence, depuis 2018, les Russes considérés comme non dopés ne sont autorisés à participer aux Jeux olympiques que sous des drapeaux neutres. Le CIO n’a pas précisé la semaine dernière s’ils seraient admis à Paris 2024.

(Avec les contributions des agences)