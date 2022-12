Le CIO refuse de lever la suspension de l’organisme de boxe ; Rédige une lettre énumérant ses préoccupations

Le Comité international olympique (CIO) a décidé de ne pas lever la suspension de la reconnaissance de l’Association internationale de boxe (IBA) et de l’impliquer dans l’organisation de compétitions de boxe aux JO de Paris en 2024.

Notant que l’IBA n’a pas fait assez pour apaiser ses inquiétudes concernant la gouvernance et la transparence, la commission exécutive du CIO, lors de sa réunion de mardi, a décidé de se passer de l’IBA et a également envoyé un autre communiqué à l’organisme de boxe énumérant ses préoccupations.

“En conséquence, la commission exécutive du CIO (CE) a envoyé une autre lettre faisant état de ses préoccupations à IBA, après celle livrée en septembre 2022, l’informant que le changement radical de culture demandé par le CIO pour lever la suspension de la reconnaissance d’IBA a pas été mis en œuvre”, a déclaré le CIO dans un communiqué publié sur son site Internet.

“En conséquence, le CIO n’est pas en mesure aujourd’hui de revenir sur sa position concernant la suspension de la reconnaissance d’IBA”, indique le communiqué.

Dans la lettre, le CIO a également énuméré les domaines dans lesquels IBA doit travailler.

“La question ne concerne pas le sport de la boxe ou des boxeurs, mais IBA et ses pratiques et activités. Alors que certaines indications concernant la réorganisation de l’administration de la boxe ont été reçues, de multiples signaux indiquent que le changement radical de culture demandé par le CIO afin de lever la suspension de la reconnaissance d’IBA n’a pas été mis en œuvre. En conséquence, le CIO n’est pas en mesure aujourd’hui de revenir sur sa position concernant la suspension de la reconnaissance d’IBA”, a déclaré le CIO dans la lettre.

“Pendant les années de surveillance, le CIO a agi dans le meilleur intérêt de la communauté de la boxe (y compris les athlètes, les entraîneurs, les juges et les arbitres). C’est pourquoi le tournoi olympique de boxe pourrait avoir lieu aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 alors que la reconnaissance de l’IBA était suspendue.

“Le CIO continuera de surveiller l’évolution des pratiques et des activités d’IBA ainsi que de la communauté de la boxe dans son ensemble, et, sur la base des développements, envisagera de prendre une décision concernant la reconnaissance d’IBA au moment opportun”, indique la lettre. .

La lettre informait également que le CIO poursuivrait le programme de qualification pour la boxe aux Jeux de Paris 2024. Le CIO a également déclaré qu’il ne serait pas en mesure pour le moment de recommander l’inclusion de la boxe dans le programme sportif des Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles.

“La boxe n’est actuellement pas incluse dans le programme sportif initial des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Si une décision devait être prise aujourd’hui concernant les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, la CE du CIO ne serait pas en mesure de recommander à la Session du CIO d’inclure la boxe. dans le programme sportif sous l’autorité de l’IBA car l’IBA n’a pas démontré qu’elle a répondu avec succès aux préoccupations persistantes concernant sa gouvernance, sa transparence et sa durabilité financières et l’intégrité de ses processus d’arbitrage et de jugement”, a informé le CIO dans la lettre.

