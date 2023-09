Le CIO publie une nouvelle déclaration dans le but de protéger la santé des athlètes

Le Comité International Olympique (CIO) a publié une nouvelle déclaration de consensus visant à protéger la santé des athlètes.

Le consensus a été publié dans le British Journal of Sports Medicine et était centré sur la déficience énergétique relative dans le sport (RED), un syndrome affectant la santé et la performance causé par une inadéquation entre les calories consommées et brûlées pendant l’exercice, a indiqué le CIO.

Une déclaration consensuelle d’une équipe de chercheurs internationaux dirigée par @margomountjoy affirme que de nombreux athlètes pourraient courir le risque de développer un syndrome grave provoqué par un écart entre les calories consommées et les calories brûlées. https://t.co/llu54Z6TdR– Sciences de la santé McMaster (@machealthsci) 27 septembre 2023

Le CIO a déclaré qu’il avait ouvert la voie dans la recherche sur les RED, qui affectent de multiples systèmes et fonctions du corps ainsi que les performances des athlètes, et qu’il avait été reconnu pour la première fois comme entité distincte par le CIO en 2014, rapporte Xinhua.

La déclaration révèle que « le syndrome reste souvent méconnu des athlètes eux-mêmes, de leurs entraîneurs et des cliniciens de leur équipe, et peut être involontairement exacerbé par la « culture sportive » en raison des gains de performance perçus à court terme résultant de la limitation de l’apport calorique. »

« Les RED sont courants chez les athlètes masculins et féminins dans de nombreux sports, et bien que nous comprenions beaucoup mieux ses causes, la conscience du syndrome et de ses conséquences sur la santé et la performance est encore faible parmi les athlètes, leurs équipes médicales et de soutien à la performance. , et le grand public », a déclaré le professeur Margo Mountjoy, membre du groupe des Jeux de la commission médicale et scientifique du CIO et auteur principal de la déclaration.

