Le CIO publie la première identité visuelle pour renforcer les valeurs fondamentales de la marque olympique

Le Comité international olympique (CIO) a publié sa toute première identité visuelle afin de donner vie à la marque olympique et à ses valeurs fondamentales, a annoncé mercredi le CIO.

Ce nouveau système visuel a été créé pour renforcer les valeurs fondamentales de la marque olympique tout en améliorant la cohérence, la reconnaissance et l’impact sur toutes les plateformes, communications et publications du CIO, a déclaré le CIO dans un communiqué de presse.

“Le CIO a reconnu la nécessité de créer une identité fondamentale complète, conçue pour être utilisée sur tous les supports et canaux”, indique le communiqué.

Le déploiement complet de la marque devrait être achevé d’ici les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Les Jeux olympiques modernes sont largement connus avec les cinq anneaux olympiques – bleu, noir, rouge, jaune et vert, qui ont été conçus par Pierre de Coubertin en 1913, mais la dernière évolution vise à apporter l’héritage des jeux dans le monde moderne.

“La marque évoluée pousse plus loin l’identité de la marque olympique grâce à une palette étendue et dynamique basée sur les couleurs olympiques, des illustrations inspirantes et une typographie sur mesure”, a déclaré May Guerraoui, responsable de la gestion de la marque au CIO. “Il s’agit de tirer parti d’un nouveau système de conception pour communiquer les valeurs de la marque avec émotion.”

Le nouveau système de conception, créé par l’agence canadienne Hulse & Durrell et une équipe d’artistes, de typographes et de designers internationaux, comprend trois polices de caractères sur mesure, une série de dispositifs graphiques, 17 illustrations et un ensemble de lignes directrices sur la façon d’intégrer l’identité.

“Chaque élément a été conçu pour refléter les qualités pleines d’espoir, universelles, inclusives, dynamiques et progressistes de la marque olympique, pour une utilisation dans les publications, le numérique, la conception de l’environnement et plus encore”, indique le communiqué du CIO.

