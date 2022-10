Le CIO propose un “PDG nommé” à la place du secrétaire général élu de l’IOA

L’Association olympique indienne (AIO) pourrait avoir un «PDG nommé» au lieu d’un secrétaire général élu après les élections de décembre, car le Comité international olympique (CIO) a proposé des changements profonds à la constitution de l’organe national suprême du sport lors d’une réunion conjointe. réunion en Suisse le mois dernier.

Des représentants du CIO, du Conseil olympique d’Asie (OCA), de l’AIO et du ministère des Sports se sont réunis à Lausanne le 27 septembre, à la suite d’un “dernier avertissement” de l’organisme faîtier international du sport d’interdire l’organisme national olympique si les élections ne sont pas annoncées avant. la prochaine réunion de la commission exécutive du CIO (5-7 décembre).

À la suite de la réunion, à laquelle assistait également le premier tireur indien médaillé d’or olympique Abhinav Bindra, le CIO a publié un résumé qui proposait, entre autres, de changer le poste de secrétaire général élu en un PDG nommé embauché par l’exécutif. Comité.

“Le CIO/OCA proposera également des éléments supplémentaires (tels que le changement du poste de secrétaire général élu en un poste nommé, de sorte que le secrétaire général servirait de PDG nommé/embauché par le comité exécutif, et incluant une commission d’éthique indépendante , une commission des athlètes fonctionnant correctement conformément aux directives et aux pratiques de sauvegarde du CIO) », a déclaré le CIO dans le résumé qui est en possession de PTI.

Les suggestions, si elles sont mises en œuvre, auront une grande portée dans le contexte des sports indiens, car elles pourraient déclencher de tels mouvements dans d’autres fédérations sportives nationales. Jusqu’à présent, seules quelques FSN, comme la Fédération indienne de football, ont un secrétaire général salarié nommé par le comité exécutif.

Les élections de l’IOA devaient avoir lieu en décembre de l’année dernière, mais n’ont pas pu avoir lieu en raison d’une affaire pendante devant la Haute Cour de Delhi où une requête a été déposée, demandant un amendement à sa constitution avant la tenue d’élections pour l’aligner sur le Code national du sport.

Le CIO a “en principe” accepté la plupart des points soulevés par la Haute Cour de Delhi dans sa décision d’août, affirmant qu’ils étaient compatibles avec la Charte olympique et les principes de base de la bonne gouvernance, à l’exception de deux points majeurs.

Le CIO a des réserves concernant la proposition de 25 % de membres sportifs à l’Assemblée générale de l’AIO avec droit de vote.

La position du CIO d’accepter la décision de la Haute Cour de Delhi et l’ordonnance de la Cour suprême du 22 septembre de nommer un ancien juge pour travailler sur les amendements de la Constitution de l’AIO et superviser les élections donnera ainsi l’espoir que la question controversée pourra être résolue en annonçant l’AIO. élections avant la réunion de décembre de la commission exécutive du CIO.

« La Constitution de l’AIO sera modifiée pour inclure les réformes de gouvernance nécessaires. À cet effet, le CIO/OCA travaillera avec le juge nommé par la Cour suprême de l’Inde sur le projet de Constitution révisée », a déclaré le CIO.

“En principe, la plupart des points soulevés par la Haute Cour de Delhi dans sa décision du 16 août 2022 sont acceptables pour le CIO/OCA et compatibles avec la Charte olympique et les principes fondamentaux de bonne gouvernance du Mouvement olympique, à l’exception du 2 /3 majorité requise pour une réélection (une majorité simple, c’est-à-dire plus de 50 % des suffrages valablement exprimés, devrait suffire, comme dans tout processus électoral).

“… et, la nomination de 25 % de sportifs en tant que membres votants au sein de l’Assemblée générale et du Comité exécutif de l’AIO (qui devrait être affinée et dont le mécanisme devrait être rediscuté pour le rendre fonctionnel et conforme aux exigences de base relatives à l’adhésion de tout CNO, conformément à la Charte olympique et aux normes habituelles au sein du Mouvement olympique). Un responsable, qui a assisté à la réunion conjointe à Lausanne, a déclaré que les délégués indiens avaient accepté la proposition du CIO. Il a également déclaré que les associations olympiques nationales pourraient également perdre leur droit de vote à l’Assemblée générale de l’AIO. Le CIO a déclaré qu’une fois le projet de constitution finalisé par le juge à la retraite en accord avec le CIO/OCA, il sera officiellement adopté par l’Assemblée générale de l’AIO.

“Les élections de l’AIO se tiendront conformément à la Constitution de l’AIO et à la Charte olympique nouvellement approuvées, sous la supervision de l’ancien juge nommé par la Cour suprême et le CIO/OCA. L’ensemble du processus (y compris les élections) devra être achevé avant la réunion de la CE du CIO en décembre 2022. » Pendant ce temps, le juge (à la retraite) L Nageswara Rao, qui a été chargé par la Cour suprême de modifier la constitution de l’AIO, a convoqué une réunion avec les principales instances sportives du pays le 14 octobre.

Rao, dans un avis publié la semaine dernière, a demandé à l’avocat Rahul Mehra, le pétitionnaire initial de la Haute Cour de Delhi, des responsables de l’IOA, du ministère des sports, de l’Autorité des sports de l’Inde, du NIS Patiala, de la Fédération indienne d’athlétisme, de l’Association indienne de badminton, du National Rifle Association of India, Hockey India, All India Tennis Federation, All India Football Federation, All India Chess Federation, Indian Weightlifting Federation et Indian Amateur Boxing Federation pour assister à une réunion afin de discuter des prochains développements.

Rao a également invité des «sportifs consultants» nommés par la Haute Cour de Delhi à la réunion – Bindra, le légendaire sauteur en longueur Anju Bobby George et l’archer olympien Laishram Bombayla Devi, ainsi que les fédérations sportives nationales et les associations olympiques d’État intéressées pour une réunion au Jawaharlal Nehru. Complexe du stade à New Delhi.

La Haute Cour de Delhi avait ordonné le 16 août la mise en place d’un comité d’administrateurs (CoA) de trois membres pour gérer les affaires de l’IOA. La haute cour a déclaré que la “réticence persistante” de l’IOA à se conformer au Code du sport rendait impératif que ses affaires soient confiées au CoA, composé de l’ancien juge de la Cour suprême, le juge Anil R Dave, de l’ancien commissaire aux élections en chef SY Quraishi, et l’ancien secrétaire du ministère des Affaires extérieures Vikas Swarup.

Mais, le 18 août, la Cour suprême avait ordonné le statu quo après que l’IOA eut déposé une demande d’autorisation spéciale auprès de la cour suprême contre la décision de la Haute Cour de Delhi.

Rao a déclaré qu’il convoquait la réunion conformément aux instructions de la Cour suprême “pour préparer une feuille de route pour l’amendement de la Constitution de l’IOA et pour la conduite des élections de l’IOA afin que l’ensemble du processus soit achevé au mieux d’ici le 15 décembre 2022”.

