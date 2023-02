Le CIO maintient les sanctions contre la Russie et la Biélorussie suite à l’invasion de l’Ukraine

Une semaine après avoir semblé ouvrir la porte à la Russie et à la Biélorussie pour participer aux Jeux olympiques de 2024, le Comité international olympique (CIO) a déclaré qu’il maintenait les sanctions imposées contre les pays suite à l’invasion russe de l’Ukraine. Le CIO a publié mardi une déclaration en réponse aux commentaires de Stanislav Pozdnyakov, chef du Comité olympique russe, plus tôt dans la journée. Il s’exprimait à son tour après l’annonce par le CIO la semaine dernière que les athlètes des deux pays, interdits de compétition en Europe, pourraient être autorisés à gagner des places pour Paris 2024 via les systèmes de qualification asiatiques. L’Ukraine menace de boycotter si le CIO décide d’autoriser les athlètes russes à Paris 2024 Lire la suite « Les sanctions contre les États et gouvernements russes et biélorusses ne sont pas négociables. Ils ont été confirmés à l’unanimité par le récent sommet olympique du 9 décembre 2022 », a tweeté le CIO. Ces sanctions consistent notamment à ne pas inviter de responsables gouvernementaux de Russie ou de Biélorussie à des événements sportifs internationaux et à ne pas organiser d’événements sportifs dans les deux pays. La semaine dernière, cependant, le CIO a déclaré que le Conseil olympique d’Asie avait offert aux athlètes russes et biélorusses la possibilité de concourir en Asie, suscitant un tollé de Kyiv qui a appelé à l’interdiction des sportifs russes suite à l’invasion russe. Pozdnyakov a répondu à cela en déclarant aux journalistes : « Certes, le Comité international olympique tente de permettre à nos athlètes de participer à des compétitions internationales. Peut-être aussi aux futurs Jeux olympiques, bien sûr, nous nous en félicitons entièrement », a-t-il ajouté, tout en mettant en garde contre ce qu’il a qualifié de « conditions supplémentaires » imposées aux athlètes russes. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que permettre à la Russie de participer aux Jeux de 2024 reviendrait à montrer que “la terreur est en quelque sorte acceptable”. Le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a déclaré lundi que le CIO “favorisait la violence, les meurtres de masse, la destruction” et qu’une présence russe aux Jeux constituerait en donnant au pays “une plate-forme pour promouvoir le génocide”. Le CIO, qui a également largement confié la question de la participation olympique russe aux fédérations sportives individuelles, a publié une déclaration disant qu’il “rejette dans les termes les plus forts possibles cette déclaration et d’autres déclarations diffamatoires. Ils ne peuvent servir de base à aucune discussion constructive. L’Ukraine espère obtenir un large soutien international pour interdire les athlètes russes et biélorusses aux Jeux olympiques de Paris, a déclaré mardi son ministre des Sports, tandis que les responsables ont également évoqué un éventuel boycott s’ils étaient autorisés à concourir. Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022, de nombreux organismes sportifs ont suspendu des équipes ou des athlètes russes en signe de protestation, le CIO recommandant que les événements en Russie soient annulés et que les athlètes russes et biélorusses concourent sous un drapeau neutre. Inscrivez-vous pour Le récapitulatif Newsletter hebdomadaire gratuite Le meilleur de notre journalisme sportif des sept derniers jours et un aperçu de l’action du week-end

L’équipe olympique russe avait déjà fait face à des restrictions après avoir été reconnue coupable d’avoir bafoué les règles antidopage, et elle a concouru sous un drapeau neutre aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin l’an dernier.

Le CIO tient à inclure les athlètes russes et biélorusses en tant que neutres en 2024, ce qui signifierait concourir sous le drapeau olympique, mais on ne sait toujours pas si et comment ils pourraient se qualifier.

Certains comités nationaux olympiques, dont les poids lourds olympiques des États-Unis, ont soutenu le possible retour de ces athlètes sous un drapeau neutre.

Le CIO a déclaré la semaine dernière après avoir consulté les parties prenantes qu'”aucun athlète ne devrait être empêché de concourir uniquement à cause de son passeport”.