Le CIO interdit le comité olympique d’un pays d’Amérique latine

Le comité du Guatemala a été suspendu après le non-respect d’une échéance clé

Le Comité international olympique (CIO) a interdit dimanche le Comité olympique guatémaltèque (CNO) en raison de l’incapacité à résoudre un différend juridique.

Le CIO a averti le Comité olympique guatémaltèque le mois dernier qu’il serait interdit s’il ne résolvait pas le problème d’ici le 15 octobre.

Le CNO est en conflit avec la Cour constitutionnelle de ce pays d’Amérique centrale concernant certaines dispositions du règlement du CNO.

Annonçant le déménagement, le CIO a expliqué que “Aucune solution n’a pu être trouvée entre le Comité National Olympique (CNO) du Guatemala et les autorités compétentes du Guatemala dans les délais prescrits.”

“Dans l’intérêt des athlètes et du mouvement olympique au Guatemala, le CIO a exhorté le CNO et les autorités compétentes du Guatemala à se rencontrer et à trouver une solution acceptable… qui permettrait à la commission exécutive du CIO de lever la suspension du CNO. dès que possible,” il a ajouté.

Si l’interdiction est maintenue, les athlètes guatémaltèques ne pourront pas représenter leur pays aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

Le CNO sera également empêché de recevoir un financement du CIO et rejoindra le Comité olympique russe en étant exclu du spectacle d’athlétisme.

Les équipes russes ont été interdites de la plupart des sports après une recommandation du CIO fin février à la suite de l’opération militaire de Moscou en Ukraine.

Alors que certaines épreuves de qualification sont déjà en cours pour Paris 2024, le président du CIO, Thomas Bach, a récemment suggéré que les athlètes russes seraient autorisés à revenir dans le giron international s’ils dénonçaient le conflit entre leur patrie et l’Ukraine.