Le CIO et la Reliance Foundation signent un accord pour promouvoir l’éducation aux valeurs olympiques dans toute l’Inde

Ce fut en effet un lundi spécial pour les enfants de la Reliance Foundation, alors que Nita Mukesh Ambani, présidente fondatrice de la Reliance Foundation, et Thomas Bach, président du Comité International Olympique (CIO), ont visité l’académie de football Reliance Foundation Young Champs (RFYC) à Mumbai. . Le CIO et le Musée Olympique se sont associés à la Reliance Foundation pour s’appuyer sur le succès du programme d’éducation aux valeurs olympiques (OVEP) en Inde et ont signé un nouvel accord de coopération. Il souligne la priorité commune des organisations de promouvoir les valeurs olympiques à travers le sport auprès des jeunes.

Au cours de la cérémonie, le président Bach et Nita Ambani, membre du CIO en Inde, ont échangé des fanions représentant l’OVEP et la Reliance Foundation et se sont joints aux étudiants pour laisser leurs empreintes de mains sur un nouveau mur d’engagement sur les valeurs olympiques, marquant ainsi leur engagement à être un modèle positif tant dans le sport que dans le sport. dans la vie de tous les jours.

L’arène était divisée en parties, chaque coin étant conçu pour présenter divers sports tels que le cricket, le football et le malkhamb. Des enfants de diverses écoles de la Reliance Foundation ont été témoins de l’événement et quelques-uns ont même pu partager l’espace avec Bach et Nita Ambani. Environ 80 étudiants du RFYC ont participé à des jeux aux côtés de plus de 100 enfants des écoles de la Reliance Foundation et de leurs ONG partenaires. Ensemble, ils ont représenté l’intégration des valeurs olympiques dans les sports indiens modernes et traditionnels tels que le kho-kho, le cricket du ravin et le malkhamb.

L’ancien olympien a montré ses talents de footballeur en choisissant de participer à un exercice de passe lors de la séance d’entraînement. Nita Ambani a également partagé des paroles de sagesse et encouragé les enfants. En se dirigeant vers le coin du cricket, Bach et Nita Ambani se sont essayés au bâton. Les enfants de la Reliance Foundation étaient tous ravis et encouragés et ont sûrement ramené de nombreux souvenirs agréables en jouant au cricket avec les invités estimés.

S’exprimant à propos de la collaboration avec la Reliance Foundation, Thomas Bach a déclaré : « Nous sommes heureux de rejoindre la Reliance Foundation en tant que partenaire de mise en œuvre du PEVO et nous sommes impatients de transmettre les valeurs olympiques à encore plus d’étudiants, d’abord dans la région de Mumbai, puis, espérons-le, dans tout l’État du Maharashtra. . Le respect, l’amitié, le fair-play et la solidarité sont des valeurs dont les jeunes peuvent bénéficier et s’imprégner toute leur vie. Et l’aspect le plus important est la solidarité avec tous. »

« Le mot « ensemble » dans la devise olympique, Plus vite, plus haut, plus fort – Ensemble, exprime ce sentiment de solidarité. Avec le programme PEVO, nous voulons atteindre tous les enfants et les jeunes, en particulier ceux issus de milieux défavorisés qui n’ont pas toujours accès au sport et à un mode de vie sain », a ajouté le président Bach.

Commentant l’association avec le CIO, Nita Ambani a déclaré : « Reliance Foundation est ravie de s’associer avec le CIO pour le PEVO et nous attendons avec impatience ce partenariat. Le PEVO rassemble à la fois le sport et l’éducation. Grâce à ce partenariat, nous pouvons espérer avoir un impact positif sur les 250 millions d’enfants scolarisés en Inde, en atteignant les villages et les régions les plus reculés de l’Inde, en leur offrant la possibilité d’un mode de vie plus discipliné, plus sain, plus en forme et plus sain. Les enfants sont notre avenir et nous devons leur donner le droit à l’éducation et le droit de jouer. »

Le CIO et la Reliance Foundation prévoient de se concentrer sur trois domaines principaux :

Activités spécifiques à chaque année dans des écoles sélectionnées pour promouvoir l’Olympisme et les valeurs olympiques et inculquer des changements de comportement positifs

Séances virtuelles et en personne entre athlètes et étudiants pour promouvoir l’activité physique et discuter des valeurs olympiques

Sensibiliser aux valeurs olympiques à travers des jeux interactifs, des quiz et des ateliers lors d’événements sportifs et éducatifs.

À PROPOS DU PEVO

Le PEVO est une initiative menée par le Musée Olympique qui fait progresser la stratégie Olympisme365 du CIO, qui vise à accroître l’accès au sport et à apporter les bienfaits de l’activité physique pour la santé et la société aux communautés du monde entier. Lancé en Inde en 2022 avec la Fondation Abhinav Bindra dans l’État indien d’Odisha, l’OVEP est l’un des premiers grands projets du COI à être mis en œuvre en Inde.

Six mois seulement après avoir introduit le PEVO auprès des élèves d’Odisha, les écoles ont signalé une augmentation marquée de la fréquentation et de la participation aux sports, en particulier chez les filles. Le programme, qui en est à sa deuxième année, a touché plus de 700 enseignants et 250 000 enfants dans 350 écoles et s’est étendu à l’État d’Assam. Lorsqu’il battra son plein, l’engagement du PEVO en Inde devrait atteindre environ 29 millions d’enfants.