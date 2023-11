Le CIO du Pentagone prend les rênes de la 5G en se concentrant sur les futures technologies de réseau

WASHINGTON — Le transfert des charges de travail 5G de la branche de recherche et d’ingénierie du ministère américain de la Défense vers son directeur de l’information signale un changement de mentalité, selon un responsable impliqué dans le transfert.

Le Pentagone considère le développement et l’adoption de technologies sans fil de cinquième génération comme étant essentiels à la concurrence internationale et à la future connectivité militaire. Son déploiement a toutefois été progressif et la bousculade mondiale avec les chinois Huawei et ZTE, entre autres acteurs, reste féroce.

La transition du portefeuille 5G a coïncidé avec le début de l’exercice 2024 du gouvernement. Cette décision était également conforme aux souhaits des législateurs, qui, dans la législation, recherchaient le changement ainsi qu’une feuille de route pour l’adoption généralisée de la technologie.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec [the CIO] pour achever les aspects de recherche sur la 5G que nous menons depuis trois ans, pendant qu’ils reprennent les technologies matures qui sont prêtes pour cette mise à l’échelle, cette mise en œuvre et cette transition vers les services », Thomas Rondeau, directeur principal du Pentagone. pour FutureG, a déclaré lors d’un événement modéré par C4ISRNET au Groupe de réflexion Atlantic Council basé à Washington. “Cela faisait partie du plan.”

Ce changement permet à Rondeau et à d’autres d’examiner ce qui se trouve au-delà de la 5G.

« Pour autant que je sache, il existe certainement un FutureG. C’est un trottoir mobile », a-t-il déclaré. « Environ tous les 10 ans, ils sortent avec une nouvelle génération de technologies. À quoi va ressembler la 6G ? »

Le rachat de la 5G a été évoqué plus tôt cette année par le CIO John Sherman, qui a déclaré que lui et son équipe travaillaient « siège gauche, siège droit » avec Heidi Shyu, directrice de la technologie du Pentagone, pour garantir que tout se passe bien.

Plus de 600 millions de dollars ont été consacrés à l’expérimentation de la 5G dans des installations militaires aux États-Unis. La cinquième génération alimentée essais d’entreposage intelligent et de réalité augmentée à la base navale de San Diego en Californie et distribué des tests de commandement et de contrôle à la base aérienne de Nellis au Nevada.

Sherman a déclaré que les expériences avaient été fructueuses. Il a également déclaré qu’il souhaiterait voir des suivis, notamment en ce qui concerne les réseaux d’accès radio ouverts.

“C’est quelque chose que nous, au DoD, pouvons aider à catalyser”, a déclaré Sherman en mai.