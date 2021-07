Le CIO assouplit les règles et permet aux médaillés de retirer brièvement leurs masques: actualités COVID en direct

Le Comité international olympique a assoupli ses restrictions de masque et de distance sociale pour les médaillés olympiques dimanche, annonçant que les athlètes sur le podium peuvent brièvement retirer leurs masques pour sourire aux caméras et les uns aux autres.

« Il a été décidé aujourd’hui (…) de permettre aux athlètes d’avoir une image distanciée physiquement sur le podium sans leurs masques pendant 30 secondes, et une photo de groupe avec des masques sur la marche de la médaille d’or », a déclaré le CIO dans un communiqué.

La décision fait suite à un « avis scientifique », selon le communiqué.

« Le protocole de la cérémonie de la victoire a été adapté pour permettre aux athlètes d’avoir une image pour les médias qui capture leurs visages et leurs émotions lors d’un moment unique de leur carrière sportive, ainsi que de célébrer ensemble les exploits de tous les médaillés », indique le communiqué. mentionné.

Les protocoles de santé convenus avant les Jeux olympiques de Tokyo pour contrôler les infections au COVID-19 avaient obligé tous les médaillés à garder des masques pendant toute la cérémonie. Les nouveaux moments sans masque obligent les athlètes à rester sur leurs propres marches de podium. Les masques doivent être remis pour les photos de groupe sur la marche du haut.

Aussi dans l’actualité :

► Phil Valentine, un animateur de radio conservateur basé au Tennessee, a changé d’avis sur ses précédents messages hésitants au vaccin après avoir été hospitalisé en soins intensifs à cause de COVID-19, a déclaré sa famille.

► Un collège junior de Louisiane utilise l’argent de secours fédéral COVID-19 pour éliminer la dette étudiante de toute personne ayant fréquenté l’école au cours de l’année écoulée. Southern University à Shreveport offre également une aide financière de 1 000 $ à tous les étudiants qui s’inscrivent avant le 6 août.

► Une projection d’un consortium de recherche COVID-19 prévoyait que la vague actuelle de cas pourrait durer jusqu’à l’automne et culminer à la mi-octobre, accélérée en partie par la propagation rapide de la variante delta.

► La fille nouveau-née de la star de « Entourage » Kevin Connolly a été hospitalisée avec COVID-19, a-t-il révélé. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, « les bébés de moins d’un an et les enfants atteints de certaines conditions sous-jacentes peuvent être plus susceptibles d’avoir une maladie grave due au COVID-19 ».

► Les Vermont State Colleges exigent que les étudiants soient vaccinés contre COVID-19 afin de retourner à la vie sur le campus, a voté le comité exécutif du Vermont State College System Board of Trustees.

📈Les chiffres du jour: Les États-Unis ont enregistré plus de 34,4 millions de cas confirmés de COVID-19 et 610 800 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 193,8 millions de cas et 4,1 millions de décès. Plus de 162,7 millions d’Américains – 49% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

📘Ce que nous lisons: La Floride est en tête du pays pour les nouveaux cas, enregistrant plus cette semaine que la Californie, le Texas, New York et l’Illinois réunis. Et comme ailleurs, les non vaccinés constituent la quasi-totalité des hospitalisés et des morts. Mais les habitants, dont de nombreux agents de santé, se méfient toujours du coup de feu. Lire la suite.

Continuez à rafraîchir cette page pour les dernières nouvelles. Vouloir plus? Inscrivez-vous à la newsletter Coronavirus Watch de USA TODAY pour recevoir des mises à jour directement dans votre boîte de réception et rejoindre notre groupe Facebook.

Les États réduisent les rapports alors que les cas augmentent

Plusieurs États, dont la Floride, le Nebraska, l’Iowa et le Dakota du Sud, ont réduit leurs rapports sur les statistiques COVID-19 ce mois-ci alors que les cas à travers le pays commençaient à monter en flèche, privant le public d’informations en temps réel sur les épidémies, les cas, les hospitalisations et les décès dans leurs communautés. La tendance à la réduction des rapports de données a alarmé les spécialistes des maladies infectieuses qui pensent qu’il est préférable d’avoir plus d’informations pendant une pandémie. Les gens en sont venus à s’appuyer sur les tableaux de bord des virus de l’État pour aider à décider s’ils doivent assister à de grands rassemblements ou porter des masques en public, et comprendre le niveau de risque dans la communauté affecte la façon dont les gens réagissent aux restrictions virales et aux appels à se faire vacciner.

L’épidémiologiste Janet Hamilton a déclaré qu’une partie du problème est que les responsables de la santé publique ne disposent généralement pas de systèmes de données sophistiqués, il est donc plus laborieux de produire des tableaux de bord quotidiens.

Des milliers de personnes protestent contre les fermetures de COVID en Australie

La police de Sydney, en Australie, a procédé à des arrestations samedi alors que des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre les fermetures de COVID, et certaines ont renversé des barrières et jeté des bouteilles en plastique et des plantes. Les manifestants à Sydney et dans d’autres villes, qui étaient en grande partie démasqués, portaient des pancartes indiquant « liberté » et « la vérité ». Les manifestations sont survenues alors que les cas de coronavirus sont en augmentation.

« Nous vivons dans une démocratie et normalement je suis certainement celui qui soutient les droits des gens à manifester … mais à l’heure actuelle, nous avons des cas qui explosent et nous avons des gens qui pensent que c’est bien de sortir et peut-être d’être proche les uns aux autres lors d’une manifestation », a déclaré le ministre de la Santé de l’État, Brad Hazzard.

Le conseil de santé de l’État de l’Iowa ne s’est pas réuni depuis mai

Alors que l’Iowa continue de lutter contre la pandémie de coronavirus, un conseil d’État aidant à superviser la réponse est trop à court de personnel pour se réunir. Le Conseil de la santé de l’État de l’Iowa conseille le Département de la santé publique de l’Iowa. En vertu de la loi de l’Iowa, le conseil est censé compter 11 membres, dont un mélange de professionnels de la santé et de la santé publique, d’experts en traitement de la toxicomanie et de membres du grand public. La loi oblige le gouverneur à nommer des remplaçants lorsque les membres démissionnent ou à l’expiration de leur mandat de trois ans. Mais sept des 11 sièges du conseil de la santé sont vacants, selon un site Web d’État répertoriant les postes vacants au sein des conseils et des commissions. La dernière réunion du conseil a eu lieu le 12 mai.

Le porte-parole du gouverneur Kim Reynolds, Pat Garrett, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

–Tony Leys, Le Registre Des Moines

Contribution : The Associated Press