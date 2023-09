Le CIO annonce les tout premiers lauréats des Prix d’action pour le climat

Le Comité International Olympique (CIO) a annoncé les lauréats des tout premiers Prix Action Climat, récompensant les athlètes, les Fédérations Internationales (FI) et les Comités Nationaux Olympiques (CNO) pour leurs efforts dans la lutte contre le changement climatique.

Le CIO a créé trois catégories de prix : voyages durables, innovation et défense des athlètes, et a reçu plus de 70 candidatures provenant de tout le Mouvement olympique, rapporte Xinhua.

Le prix de l’innovation a été décerné à la navigatrice péruvienne Paloma Schmidt dans la catégorie athlète, à World Rugby dans la catégorie FI et au Comité olympique colombien dans la catégorie CNO.

L’escrimeur britannique Marcus Mepstead a remporté le prix du voyage durable dans la catégorie des athlètes, tandis que World Sailing et le Comité olympique espagnol ont remporté respectivement le prix dans la catégorie FI et dans la catégorie CNO.

L’Athlete Advocacy Award, visant à récompenser les efforts des athlètes qui engagent activement les personnes et les communautés dans la lutte contre le changement climatique, est décerné au coureur américain Ben Blankenship.

Les Prix action climat du CIO ont été lancés en novembre 2022.

