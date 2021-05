Le CIO affirme que les Jeux Olympiques de 2020 se dérouleront comme prévu malgré des sondages négatifs «  même si Tokyo reste en état d’urgence  »

Le Japon rapportant une moyenne sur sept jours de près de 5500 cas de Covid-19 – un chiffre bien en avance sur le chiffre qui a conduit au report de l’été dernier – de sérieuses questions ont été soulevées ces dernières semaines sur l’efficacité de la tenue de l’événement au Japon. capitale, qui reste l’une des neuf préfectures du pays à avoir déclaré l’état d’urgence jusqu’au 31 mai au moins.

Des sondages récents ont indiqué que jusqu’à 80 pour cent du public japonais sont opposés à la tenue des Jeux olympiques le 23 juillet. Mais le CIO reste ferme et dit qu’il n’envisagera pas un deuxième report, ni même une annulation des Jeux.

« Nous avons vu avec succès cinq sports organiser leurs épreuves tests pendant l’état d’urgence», a déclaré le vice-président du CIO, John Coates.

« Tous les plans que nous avons mis en place pour protéger la sûreté et la sécurité des athlètes et du peuple japonais sont basés sur les pires circonstances possibles, donc la réponse [if the Olympics can proceed in a state of emergency] est absolument oui.

« Les conseils que nous avons reçus de l’Organisation mondiale de la santé et tous les avis scientifiques sont que toutes les mesures que nous avons décrites dans le manuel, toutes ces mesures sont satisfaisantes pour garantir des Jeux sûrs et sécurisés en termes de santé, et c’est s’il y a un état d’urgence ou non.«

Faisant référence à la vague d’opposition du public à la tenue de l’événement contre la volonté collective du public japonais, Coates a déclaré que l’augmentation des vaccinations d’ici juillet contribuerait grandement à rassurer le public.

« Il peut bien y avoir une corrélation entre certains de ces pourcentages et les faibles pourcentages jusqu’à présent de personnes au Japon qui ont été vaccinées», Conjectura Coates.

« Je m’attends à ce que, à mesure que le nombre de vaccinations augmentera, il y aura de meilleurs sondages et l’opinion publique s’améliorera.

« Mais si ce n’est pas le cas, nous devons simplement nous assurer que nous continuons notre travail et notre travail consiste à nous assurer que ces Jeux sont sûrs pour tous les participants et tout le peuple japonais.. «

Le Japon aurait orchestré une campagne visant à garantir que les personnes âgées aient d’abord accès aux divers vaccins Covid-19, mais les estimations actuelles suggèrent que seulement 5% des plus de 35 millions de personnes âgées du pays ont reçu une première dose à ce jour. – laisser très peu de temps pour que la campagne de vaccination soit ramenée à un niveau acceptable avant le 23 juillet.

À en juger par les derniers commentaires du CIO, l’annulation d’un nouveau report des Jeux olympiques serait une décision prise hors de ses mains – peut-être instituée comme mesure de sécurité au nom du gouvernement japonais.