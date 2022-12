Le CIO a du mal à trouver son domicile pour les Jeux olympiques d’hiver de 2030 – et le scandale des Jeux de Tokyo n’aide pas

Sapporo semble être un endroit idéal pour accueillir les meilleurs athlètes du monde dans sept ans.

La ville a un héritage olympique en tant que première en Asie à organiser des Jeux d’hiver, en 1972.

Son emplacement sur l’île d’Hokkaido, au nord du Japon, est enneigé et froid, et regorge de stations de ski réputées pour leur poudreuse de classe mondiale.

Et jusqu’à récemment, il semblait y avoir un soutien local important pour la candidature de la ville d’accueillir à nouveau les Jeux d’hiver en 2030, les sondages de l’année dernière suggérant que plus de la moitié des habitants étaient favorables à l’idée.

Mais juste au moment où Sapporo commençait officiellement à pousser pour les Jeux, une corruption scandale impliquant les derniers Jeux olympiques du Japon à Tokyo jette une ombre sur ses plans.

En août, les procureurs ont arrêté Haruyuki Takahashi, 78 ans, membre du conseil d’administration du comité d’organisation de Tokyo 2020, l’accusant finalement d’avoir accepté 1,4 million de dollars américains en pots-de-vin de la part d’entreprises japonaises, en échange de leur aide à être sélectionnés comme sponsors officiels des Jeux. .

L’affaire s’est élargie à une enquête majeure sur la corruption et le truquage des offres, et certaines personnalités clés pensent que cela pourrait faire échouer la chance de Sapporo de décrocher les Jeux olympiques.

“Cela semble très grave”, a déclaré Seiko Hashimoto, l’ancienne présidente du comité d’organisation de Tokyo, répondant aux questions des journalistes en décembre sur l’impact du scandale sur la candidature.

“À moins qu’il ne devienne clair que les Jeux de 2030 sont complètement différents des Jeux de 2020, il sera difficile d’augmenter le soutien”, a déclaré Hashimoto, selon un article du journal Yomiuri.

Le CIO reporte indéfiniment sa décision sur l’hôte de 2030

Les choses auraient pu être si différentes pour Sapporo.

Il y a quelques mois seulement, il affrontait de solides candidats pour 2030 à Vancouver et à Salt Lake City.

Des lugeurs canadiens dévalent la piste. Le CIO a du mal à trouver une ville hôte pour 2030 et a cité le changement climatique comme l’une des préoccupations, bien que les experts soient sceptiques, c’est la seule raison. (Daniel Mihailescu/AFP via Getty Images)

Mais en octobre, Le gouvernement de la Colombie-Britannique a décidé de ne pas appuyer la candidature de Vancouver et les organisateurs de l’Utah avait déjà signalé ils préféreraient accueillir en 2034.

Le le chemin semblait dégagé pour que la capitale du nord du Japon accueille les Jeux, mais le Comité international olympique a plutôt appuyé sur le bouton pause.

Il était prévu de nommer la ville hôte de 2030 lors de la réunion de l’Assemblée générale du CIO en octobre 2023, mais il a reporté la décision sans donner de nouveau calendrier.

Les membres du comité ont longtemps fonctionné selon un calendrier fixe pour choisir les villes hôtes, faisant leur choix sept ans avant les Jeux.

Cela ne se produira pas cette fois, après que le directeur exécutif des Jeux Olympiques du CIO, Christophe Dubi, a annoncé un report du choix de l’hôte de 2030, suggérant que la future commission d’accueil de l’organisation doit examiner plus en détail les défis auxquels les Jeux olympiques d’hiver sont confrontés.

“Cela donnera à la commission plus de temps pour avoir une image plus claire et prendre une décision éclairée pour 2030”, a déclaré Dubi lors d’une conférence de presse en ligne en décembre.

Le retard indéfini pour un hôte est “tout simplement sans précédent”, a déclaré Robert Livingstone, un expert canadien du processus de candidature olympique et fondateur du site d’information GamesBids.com.

Une vue du parc Sapporo Odori et du centre-ville de Sapporo, Hokkaido, Japon, en février 2020. (Issei Kato/Reuters)

“J’appelle ce qui s’est passé une réinitialisation complète, car maintenant ils [the IOC] l’ont ouvert, n’importe qui pourrait y être maintenant », a déclaré Livingstone, qui pense que la première ville hôte serait nommée lors d’un sommet à l’été 2024.

“C’est une nouvelle course, et à cause de cela, Sapporo, qui l’aurait potentiellement bloquée, est maintenant de retour dans le combat.”

Le CIO a déclaré qu’il envisageait un plan pour attribuer les Jeux olympiques d’hiver de 2030 et 2034 en même temps.

Les responsables citent les préoccupations liées au changement climatique pour le retard

Le CIO a cité les préoccupations concernant le changement climatique et son impact sur les futurs hôtes comme principale raison du retard.

L’organisation a du mal à faire face à la réalité gênante qu’un plus petit nombre de villes se présentent pour les Jeux olympiques d’hiver, et les effets du réchauffement climatique signifient que moins d’endroits seront en mesure de les accueillir.

Les responsables olympiques disent qu’ils analyseront la perspective d’établir une rotation entre quelques villes hôtes permanentes pour aider à faire face à l’incertitude.

UNE étude récente de l’Université de Waterloo en Ontario a analysé 21 hôtes précédents des Jeux d’hiver et a suggéré que seule Sapporo serait en mesure d’organiser les Jeux olympiques de manière sûre et viable d’ici la fin du siècle, si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas considérablement réduites.

Mais certains observateurs des Jeux olympiques doutent que la décision du CIO de reporter son choix pour 2030 soit liée au climat.

“Nous nous rendrions service en apportant un scepticisme sain à cette affirmation, simplement parce qu’ils parlent de l’importance de la durabilité environnementale depuis les années 1990”, a déclaré Jules Boykoff, critique virulent du CIO et professeur de sciences politiques à Pacific University à Portland, Oregon.

Des agents du parquet du district de Tokyo entrent pour fouiller le siège de l’éditeur Kadokawa Corp à Tokyo, au Japon, sur cette photo prise le 6 septembre 2022. (Kyodo via Reuters)

Boykoff pense que le changement climatique a été “une préoccupation secondaire, sinon tertiaire” pour le CIO, et pense que le retard est “une sorte d’effort pour gagner du temps” pour la candidature de Sapporo, tandis que le scandale de la corruption continue de faire la une des journaux négatifs au Japon.

“Peut-être que s’ils attendent assez longtemps, il pourrait même y avoir des condamnations pour certaines de ces personnes. Ensuite [the IOC] peut simplement pointer du doigt ces individus en particulier et ne pas le traiter comme s’il s’agissait d’un problème structurel avec les Jeux olympiques », a déclaré Boykoff.

Le CIO « oublie » les scandales

Le scandale pourrait également raviver l’opposition aux Jeux olympiques au Japon, qui est à moins de deux ans de la Jeux de Tokyo tant décriés organisé de manière controversée sans spectateurs au milieu de la pandémie.

Certains se demandent maintenant si Sapporo devrait abandonner le projet d’accueillir d’autres Jeux.

Le 20 décembre, la ville de Sapporo et le Comité olympique japonais cédé à la pression publique annonçant qu’ils interrompent temporairement la promotion active de l’enchère.

“La situation a radicalement changé. Nous devons réaffirmer la volonté du peuple”, a déclaré le maire de Sapporo, Katsuhiro Akimoto, lors d’une conférence de presse, selon le journal Yomiuri.

Le rapport indique que le maire s’est engagé à mener une autre enquête pour déterminer si les résidents soutiennent l’organisation des Jeux.

Nao Masumoto, professeur invité d’études olympiques à l’Université métropolitaine de Tokyo, pense que le CIO veut toujours organiser les Jeux de 2030 à Sapporo et attend que les problèmes “se calment”.

Il dit que le soutien local au plan a diminué depuis que le scandale a émergé, et pense que c’était une “grosse erreur” que le gouvernement municipal de Sapporo ait décidé ne pas tenir un référendum public sur sa candidature.

“Il est très important d’avoir une prise de décision démocratique [for Olympic bids]”, a déclaré Masumoto.

Mais il pense que les choses pourraient encore changer, si une autre histoire remplace le scandale de la corruption dans le cycle de l’actualité au Japon, et que les gens commencent à oublier.

“Le CIO oublie aussi”, a-t-il dit en riant.

Avec des fichiers de l’Associated Press et de Reuters