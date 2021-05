Le cinquième titre de Premier League de Man City en neuf ans confirme son statut parmi les équipes historiques d’Angleterre

Pep Guardiola a toujours été susceptible de changer le paysage du football anglais à son arrivée à Manchester City en 2016, mais cinq ans plus tard, l’Espagnol et ses joueurs ont déchiré les livres des records et les règles en devenant la force dominante de la Premier League et leur dernier triomphe au titre – un troisième en quatre saisons – confirme leur appartenance au panthéon.

Le titre de champion de cette saison est le cinquième en neuf ans pour City, avec deux FA Cups et six EFL Cups également ajoutés à leur tableau d’honneur depuis l’arrivée en 2008 du propriétaire Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan. Mais cette fois, ils ont été couronnés champions tout en enfreignant les règles non écrites consistant à le faire sans attaquant de 20 buts et en terminant également au sommet après avoir fait le pire début de saison du club en plus d’une décennie.

Tout doit généralement être parfait pour qu’une équipe remporte un titre, mais City l’a fait en ne cochant que quelques-unes des cases qui avaient longtemps été considérées comme des éléments cruciaux d’une équipe vainqueur du championnat. Pourtant, le faire de cette façon est du pur Guardiola. Pourquoi suivre la convention quand on peut mieux faire en prouvant à tout le monde que les anciennes règles ne s’appliquent plus?

Si City remporte la Ligue des champions pour la première fois face à Chelsea en finale le 29 mai, la manière de triompher de son titre en Premier League sera inévitablement négligée en raison de sa longue attente pour la gloire européenne. Mais bien que ce succès du titre n’ait pas la sensation record des précédents, il pourrait finalement s’avérer être le plus important en raison de la place où il place l’équipe de Guardiola parmi les plus grands.

City avait déjà construit sa propre histoire en devenant le premier et le seul champion de Premier League à accumuler 100 points en remportant le titre en 2017-18. Cette année-là, ils ont également scellé le titre avec la plus grande marge de victoire – 19 points – éclipsant l’écart de 18 points réalisé par Manchester United en 1999-2000.

Un an plus tard, Guardiola et son équipe ont réalisé un triplé national, devenant la première équipe de l’histoire du football anglais à terminer un balayage net en une saison, mais le titre de cette année est celui qui scelle le statut de City en tant qu’équipe qui peut désormais se mesurer aux côtés. la grande équipe de Liverpool des années 1970 et 1980 et l’équipe United de Sir Alex Ferguson des années 1990 et 2000.

Liverpool a remporté 10 titres de champion et quatre Coupes d’Europe (UCL) entre 1976 et 1990, tandis que Ferguson’s United a amassé 13 titres et deux Coupes d’Europe entre 1993 et ​​2013. Ce sont les deux périodes de domination qui ont distingué ces clubs dans l’histoire des Anglais. jeu, mais un cinquième titre en neuf ans signifie que City a maintenant sa propre ère.

Comment ils l’ont fait cette fois

Quand il s’agit de ces «cases» que chaque champion doit cocher sur son chemin vers la gloire, City a couvert la plupart d’entre elles cette fois-ci.

Toutes les équipes qui remportent le titre ont besoin d’un gardien de but exceptionnel: remontez les années et vous ne trouverez pas de champion avec un n ° 1 sujet aux erreurs, et City a sans doute le meilleur au monde à Ederson. Le Brésilien est en passe de remporter le prix Golden Glove pour la plupart des draps propres (il en a 18 dans la ligue jusqu’à présent cette saison), mais il est bien plus que le gars qui garde le ballon hors du filet. Sa capacité à transformer la défense en attaque avec sa distribution incroyable le distingue des autres, et il y a eu plusieurs occasions cette saison où un long dégagement précis d’Ederson a créé un but à l’autre bout du terrain quelques secondes plus tard.

Un autre élément crucial d’une équipe qui remporte le titre est une défense solide, organisée par au moins un demi-centre commandant. Virgil van Dijk était le rock défensif de Liverpool la saison dernière, et au fil des ans, des personnalités comme John Terry, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Vincent Kompany et Sol Campbell ont joué des rôles similaires pour leurs équipes. Cette saison, City en a eu deux, à Ruben Dias et John Stones, avec Aymeric Laporte peut-être le meilleur défenseur central remplaçant de la Premier League.

Manchester City a décroché mardi son cinquième titre de Premier League en neuf ans. Christopher Furlong / Getty Images

Depuis la formation de leur partenariat à la suite de la défaite 2-0 à Tottenham Hotspur en novembre dernier, qui a laissé City languir en 11e position du tableau, Dias et Stones ont été la pierre angulaire de la solidité défensive de l’équipe. City avait concédé 11 buts en huit matches de championnat à ce stade, mais ils n’en ont accordé que 15 en 27 depuis. Dias et Stones ont été au cœur de la défense pendant la grande majorité des matchs qui ont suivi.

Dias, un record de club de 64,3 millions de livres signé de Benfica l’été dernier, a été une figure transformatrice à l’arrière. N’ayant pas réussi à remplacer l’ancien capitaine Kompany 12 mois plus tôt une fois que le Belge avait été nommé entraîneur des joueurs à Anderlecht, Dias est arrivé en petite fanfare, mais son impact a été incommensurable. Le joueur de 23 ans a apporté de la constance, de la fiabilité et une présence physique à l’équipe de City, mais il a également permis à Stones de revitaliser une carrière qui avait calé au point où il semblait que son temps à City touchait à sa fin. Dias et Stones ont formé un partenariat qui pourrait rivaliser avec les grands duos défensifs de Premier League de Ferdinand-Vidic et Terry-Ricardo Carvalho dans les années à venir.

Les buts du milieu de terrain sont un autre élément clé pour toute équipe de haut niveau – pensez à la contribution de Frank Lampard à Chelsea ou aux buts de Paul Scholes et David Beckham lorsque United récoltait régulièrement des titres. Cette saison, 28 des 71 buts de City en championnat ont été marqués par les milieux de terrain, avec Ilkay Gundogan (12) en tête de Phil Foden (7) et Kevin De Bruyne (5). Seul Fernandinho, dont les contributions défensives devant Dias et Stones ont été immenses, n’a pas réussi à marquer parmi les milieux de terrain réguliers de Guardiola.

L’invention de Guardiola est également la clé

Guardiola a toujours été assez audacieux pour défier les conventions lorsqu’il s’agit de déployer des joueurs dans de nombreuses positions. En plus d’utiliser Foden, De Bruyne, Bernardo Silva et Raheem Sterling comme faux neuf cette saison, Guardiola a joué Joao Cancelo à l’arrière gauche et à l’arrière droit, et a vu Gundogan prospérer à la fois dans le milieu offensif et dans un rôle défensif. Il a même plaisanté en permettant à Ederson de prendre les pénalités de l’équipe.

Cependant, c’est encore plus loin que la ville a vraiment défié les conventions.

L’histoire des champions de Premier League est jonchée d’attaquants légendaires qui font le gros du travail avec leurs objectifs, en particulier dans les matchs clés. Thierry Henry, Alan Shearer, Mohamed Salah, Didier Drogba, Sergio Aguero et Cristiano Ronaldo ont tous marqué 20 buts ou plus en championnat pour aider leurs équipes à décrocher un titre de Premier League au fil des ans, mais cette saison, aucun des attaquants reconnus de City – Aguero et Gabriel Jesus – a même réussi à doubler les chiffres.

Jésus n’a marqué que huit buts en 25 apparitions tandis qu’Aguero, mis à l’écart par blessure et COVID-19 parfois cette saison, a marqué deux fois en 11 matchs. Mais City a atteint le titre sans attaquant incontestable, jouant souvent avec Foden ou Bernardo comme un faux neuf. Riyad Mahrez (9) et Sterling (10) ont tous deux battu Aguero et Jesus cette saison, mais aucun des attaquants de City n’a été prolifique.

Malgré le retour de buts inhabituellement bas de leurs attaquants, City a toujours dominé toutes les autres équipes et a établi une avance à deux chiffres sur United, deuxième à deux matches de la fin. Ils ont été d’une efficacité impitoyable, remportant 27 matchs sur 28 toutes compétitions confondues entre la mi-décembre et le début avril, et ce, sans jamais avoir vraiment besoin de passer à la vitesse supérieure.

Il y a eu peu de ripostes dramatiques ou de victoires contre toute attente, aucun match ou moment déterminant qui résume leur saison de ligue.

C’était comme regarder un coureur de fond se déplacer sur le terrain après un départ lent pour finalement gagner au galop, ce qui correspond également au mouvement constant de City vers le même statut que les grandes équipes de Liverpool et de United. Au moment où ils remportaient des titres avec une régularité infaillible, ils n’avaient pas besoin d’atteindre les sommets pour le faire. Gagner était devenu une seconde nature, quelque chose qui pouvait être réalisé en pilote automatique, et c’est l’histoire du dernier succès de City.