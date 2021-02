Un CINQUIÈME soldat britannique a été transporté à l’hôpital après une importante épidémie de Covid dans une garnison au Kenya.

Le soldat a été transporté par hélicoptère vers un hôpital privé, à plus de 160 km à Nairobi.

🦠 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour

Cela vient au milieu des craintes qu’un avion chargé de troupes du 2 Mercians Regiment ait pu amener la souche britannique en Afrique de l’Est et infecter le personnel local.

Les commandants de la garnison de Batuk, à Laikipia, ont confisqué les téléphones des soldats pour tenter de dissimuler l’ampleur de l’épidémie.

Le camp a été immobilisé dimanche et le personnel local, y compris les chefs, a été interdit d’entrer pour réduire le risque de transmission.

Les troupes ont été forcées de manger des rations périmées après que le colonel Paul Gilby, le commandant de la garnison, ait ordonné 48 heures «d’isolement renforcé».

Et environ 160 soldats ont été expulsés de la caserne et forcés de camper sous des bâches dans le but de réduire l’encombrement des bâtiments.

Le personnel de Gilby a également supprimé des images de leurs comptes de médias sociaux qui semblaient les montrer en train de se mélanger sans masques dans les jours qui ont précédé l’épidémie.

Au moins 11 soldats ont été testés positifs, mais les initiés s’attendaient à ce que ce chiffre augmente.

Lundi, quatre soldats ont été évacués pour raisons médicales vers Nairobi, dont deux qui se sont rendus en ambulance aérienne à l’hôpital Aga Khan.

Une source de l’armée a insisté sur le fait qu’il s’agissait «d’évacuations préventives» et que les plus proches parents avaient été informés.

Les soldats sur le terrain ont déclaré qu’au moins un de leurs camarades était gravement malade et avait du mal à respirer.

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace et la Haut-commissaire britannique Jane Marriott ont visité le camp, près du mont Kenya, le mois dernier pour rassurer les responsables locaux qu’il était prudent de reprendre l’entraînement.

Mme Marriott, une ancienne directrice de la lutte contre le terrorisme international, a publié un message sur Twitter disant: «Grâce à des contrôles rigoureux et au respect des protocoles Covid 19, nous avons découvert un petit nombre de cas dans les troupes britanniques.

«Certaines troupes sont isolées et seront libérées après un test négatif. Nous travaillons en partenariat avec les autorités et la communauté locale pour minimiser les risques. »

Batuk, qui forme des troupes pour les conditions arides, a suspendu les opérations et évacué le personnel lors de la première vague de la pandémie en mars 2020.

Les chefs de l’armée ont insisté sur le fait que le risque pour les ressortissants kényans était minime, car les troupes malades s’isolaient depuis leur arrivée la semaine dernière.

Les chauffeurs de bus kényans qui les ont conduits pendant plus de trois heures de l’aéroport à la garnison ont été alertés.

Un porte-parole de l’armée a déclaré: «Les soldats sont au Kenya pour suivre une formation essentielle au maintien de l’état de préparation opérationnelle et qui se déroule selon les mesures de sécurité strictes de Covid.

«Tous les soldats déployés dans le cadre d’un exercice ont dû effectuer une période d’isolement et un test négatif avant de voyager.

«L’armée britannique prend très au sérieux la santé et le bien-être du personnel et de la communauté locale au Kenya. Les mesures de protection de la santé des forces du ministère de la Défense sont appliquées pour prévenir de nouvelles infections. »