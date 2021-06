Ghislaine Maxwell restera dans sa cellule de prison de New York après que l’ancienne mondaine britannique s’est vu refuser la libération sous caution pour la cinquième fois mercredi devant la Cour d’appel du 2e circuit des États-Unis.

L’homme de 59 ans a été emprisonné l’été dernier après avoir été accusé de trafic de filles mineures pour être maltraité par son ancien associé, Jeffrey Epstein, le financier en disgrâce qui s’est suicidé en prison alors qu’il attendait son procès pour trafic sexuel présumé.

Maxwell a plaidé non coupable de trafic sexuel et d’autres accusations, mais pourrait encourir jusqu’à 80 ans de prison s’il est reconnu coupable des crimes présumés, qui auraient eu lieu entre 1994 et 2004.





Le tribunal a également rejeté sa demande d’audience sur ses conditions de détention, sans toutefois préciser les raisons de ce refus.

Ses avocats ont souvent fait part de leurs inquiétudes quant à son bien-être derrière les barreaux et, en avril, ils ont publié une photo la montrant apparemment avec un visage meurtri après le refus de sa quatrième demande de mise en liberté sous caution.

Ils se sont également plaints qu’elle avait subi une perte de poids drastique, que ses cheveux étaient tombés et que les gardiens de la prison de Brooklyn où elle est détenue l’avaient privée de sommeil en lançant des lampes de poche dans sa cellule la nuit.





Reuters a rapporté mercredi avoir reçu un e-mail de l’avocat de Maxwell, David Markus, dans lequel il dit qu’elle est « soumis à des conditions plus épuisantes que tout autre détenu. »

Il a également allégué que les gardiens de la prison avaient choisi de « torture » Maxwell.

Les procureurs ont déjà nié des allégations similaires. L’équipe juridique de Maxwell affirme que son mauvais état présumé signifie qu’elle est entravée dans la préparation de son procès à Manhattan, qui a été repoussé à novembre.

