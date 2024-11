Le cinquième match a-t-il été le dernier hourra de Juan Soto avec les Yankees ? « J’espère qu’il sera là pour toujours »

NEW YORK — À 1 h 27 du matin, Juan Soto est sorti du club-house des Yankees de New York pour la dernière fois cette saison. Juste avant de sortir, il s’est tourné vers les préposés au club-house et a fait ses adieux.

« A bientôt les gars », a déclaré Soto.

Ainsi commença le début officieux de l’agence libre tant attendue de Soto, avec des projections selon lesquelles il pourrait obtenir au moins un demi-milliard de dollars de la franchise qui le signera finalement. Son contrat pourrait dépasser la valeur annuelle moyenne de Shohei Ohtani, d’autant plus que Soto vient d’avoir 26 ans et fait partie des joueurs les plus élites du baseball.

Après avoir répondu à de nombreuses questions sur son avenir, Soto s’est assis devant son casier, réfléchissant à la somme faramineuse que son compte bancaire pourrait atteindre dans les mois à venir. Il n’est pas seulement un talent générationnel ; il est sur le point de gagner une richesse générationnelle. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait compris qu’il pourrait gagner au moins 500 millions de dollars, Soto a souri d’un air entendu.

«Cela me trotte dans la tête depuis un moment maintenant», a-t-il fait remarquer.

Même bien après que les Dodgers de Los Angeles aient remporté les World Series, Soto est resté en uniforme, perdu dans ses pensées alors qu’il regardait son casier, essayant de donner un sens à la saison décevante des Yankees.

En février, Soto était convaincu que les Yankees avaient plus qu’assez de talent pour tout gagner. Cependant, les Dodgers ont révélé les défauts critiques qui ont tourmenté les Yankees toute l’année. Lorsqu’Alex Verdugo a retiré sa frappe pour sceller une défaite 4-1 dans la série, Soto est resté dans l’abri plus longtemps que tout autre joueur. Perché au sommet du banc avec son casque de frappeur et ses gants toujours en place, il était prêt pour une dernière présence au bâton qui n’a jamais eu lieu. Alors qu’il regardait les Dodgers célébrer, la frustration l’envahit. Il a néanmoins pu exprimer sa gratitude pour ce que les Yankees avaient accompli, même si cela n’a pas abouti à un championnat.

Anthony Volpe regarde les Dodgers célébrer sur la plus haute marche. Juan Soto est assis avec ses gants de frappeur et son casque. pic.twitter.com/aswS9uCEf7 –Chris Kirschner (@ChrisKirschner) 31 octobre 2024

Il a réfléchi à la possibilité que ce soit son dernier match à fines rayures, le qualifiant de « difficile » à terminer. Bien qu’il ait apprécié chaque moment de l’année, il a maintenu qu’aucune équipe n’avait l’avantage sur les autres lorsqu’il entra en agence libre.

« J’ai l’impression que chaque équipe a les mêmes opportunités lorsque je me lance en agence libre », a déclaré Soto. «Je ne dirais pas qu’une équipe a un avantage. Nous évaluerons ce que chacun a à offrir.

Soto se distingue comme la rare superstar qui reconnaît ouvertement ses réalisations individuelles, comprenant que sa performance dictera sa valeur. Il se rend compte qu’il vient de terminer la meilleure saison de sa carrière, se posant la question : Pourquoi quitterait-il les Yankees ? Il a prospéré devant Aaron Judge toute l’année et finira probablement parmi les cinq premiers lors du vote MVP de la Ligue américaine. Peu d’alignements pourraient offrir le genre de protection que les Yankees peuvent, non seulement améliorer ses statistiques, mais aussi augmenter ses chances de revenir sur la scène des World Series.

« Cette année restera dans mon cœur pour le reste de ma vie », a déclaré Soto à propos des Yankees de 2024. «C’était vraiment spécial. Je suis fier de ce que j’ai accompli, en grande partie grâce à Judge. Le travail acharné que j’ai fourni pendant l’intersaison a porté ses fruits. Je suis fier de moi et de ce groupe car ils m’ont facilité la tâche. Je ne suis pas sûr de ce que nous réserve l’année prochaine.

Un proche coéquipier a admis L’Athlétisme qu’il n’avait aucune idée des intentions de Soto en matière de libre arbitre, suggérant simplement que Soto aimait vraiment être un Yankee cette année. Il n’a jamais été capable de lire ce que veut Soto en agence libre.

Il est crucial de noter que les Yankees n’étaient pas le choix de Soto en 2024. Ils l’ont poursuivi, pensant qu’il pourrait être la pièce manquante pour une course au titre. Lorsqu’il est devenu clair qu’il rejoindrait les Yankees, Soto a ressenti de l’enthousiasme à l’idée de faire partie d’une organisation constamment en lice pour les séries éliminatoires – un facteur important pour lui alors qu’il évalue ses options.

Les rapports suggèrent que Soto n’aurait peut-être même pas été un Yankee sans le regretté Peter Seidler, propriétaire des Padres de San Diego, qui voulait qu’il reste à San Diego pour la durée de sa carrière. Soto a dit L’Athlétisme qu’il était prêt à signer une prolongation à long terme avec les Padres en raison de la charge de leur effectif. Il n’a jamais cherché à obtenir un échange, pensant qu’il jouerait pour San Diego en 2024 jusqu’à ce que la direction de l’organisation change après la mort de Seidler.



Juan Soto et Aaron Judge se sont combinés pour devenir l’un des duos les plus redoutables du baseball en 2024. (Alex Slitz / Getty Images)

Il existe une idée répandue selon laquelle New York, avec ses fortes racines dominicaines et sa proximité avec le pays d’origine de Soto, donne un avantage aux Yankees et aux Mets. Cependant, Soto a minimisé cet aspect dans son processus décisionnel. Ce qui pèsera lourdement sur son esprit au cours des prochains mois, c’est la prise de conscience que les Yankees possèdent un formidable noyau de stars, égal à toute autre organisation du baseball.

« Quitter une équipe gagnante est toujours difficile, et cet endroit était vraiment spécial », a déclaré Soto. « Je me suis bien amusé ici. Peu importe où j’arriverai, je serai heureux pour mes coéquipiers et les liens que j’ai établis. Ce groupe est exceptionnel. En fin de compte, nous verrons ce qui se passera.

Les fans des Yankees ont clairement exprimé leurs désirs : ils veulent que Soto reste à fines rayures pendant toute sa carrière. Ils ont scandé « Re-signez Soto ! » tout au long de la saison, arrivant au Yankee Stadium avec des répliques de chèques en blanc portant son nom. Ses coéquipiers ont publiquement fait pression pour son retour, Jazz Chisholm Jr. déclarant hardiment qu’il devrait recevoir 700 millions de dollars. Jasson Domínguez a exprimé son espoir d’apprendre de Soto, exhortant les Yankees à faire tout ce qu’il faut pour le garder.

« Vous devez lui donner de l’argent », a déclaré Domínguez plus tôt dans les World Series. « En fin de compte, après cette présence au bâton à Cleveland, je lui donnerais un chèque en blanc. Voici ce que vous voulez. Reste ici.

Lorsqu’on lui a demandé quels conseils il donnerait à Soto en agence libre, le message de Giancarlo Stanton était : « Restez avec nous ».

Il existe un sentiment d’urgence palpable au sein du club-house des Yankees et de la base de fans pour retenir Soto, reconnaissant son immense valeur. Sans lui, l’effectif des Yankees sera épuisé en 2025. Les fans ont déjà commencé à imaginer la prochaine décennie aux côtés de lui et de Judge en tête de l’ordre.

Lorsqu’on lui a demandé si le désir des fans qu’il reste influencerait sa décision, Soto a reconnu l’impact de leur soutien sur la propriété des Yankees.

« Cela aura probablement un impact sur la décision de propriété », a déclaré Soto. «Je suis vraiment reconnaissant envers les fans. Ils ont été incroyables.



Lors de la dernière intersaison, l’agent de Soto, Scott Boras, a demandé à ses quatre plus gros clients – Matt Chapman, Blake Snell, Jordan Montgomery et Cody Bellinger – d’impliquer leur agence libre dans le processus. Soto n’a exprimé aucune inquiétude quant à un scénario similaire cette année, suggérant que cela ne le dérangerait pas si cela se reproduisait.

Il s’est également abstenu de s’engager à demander à Boras de donner aux Yankees la dernière chance d’égaler toute offre d’agence libre, indiquant que sa seule saison à New York ne lui confère aucun avantage clair sur les autres équipes.

Soto n’a pas répondu directement s’il souhaitait revenir chez les Yankees la saison prochaine, déclarant qu’il prévoyait d’examiner toutes les offres qui lui seraient présentées. Pour les fans espérant des sentiments chaleureux sur son avenir avec les Yankees, ses remarques lors de la dernière journée de la saison ont été insuffisantes.

Cette incertitude planait dans le club-house de New York alors que Soto était assis dans l’abri, regardant les Dodgers célébrer sur le terrain intérieur du Yankee Stadium. Il a réfléchi à ce qui aurait pu se passer tout en se concentrant sur ce qu’il a appelé « la prochaine étape » de sa carrière.

Pour son manager, la prochaine étape consiste à obtenir un contrat à long terme avec les Yankees.

« J’espère qu’il sera là pour toujours », a déclaré Aaron Boone.

(Photo du haut de Soto : Sarah Stier / Getty Images)