Le cinquième gouffre lié au pipeline depuis avril concerne un agriculteur de Langley

Le cinquième gouffre à apparaître sur ou à proximité de la propriété du conseiller du canton de Langley, Rob Rindt, l’a inquiété pour la sécurité de sa famille et de son personnel.

Le gouffre est apparu le samedi 10 juin près du site où les entrepreneurs de Trans Mountain forent sous terre dans le cadre du prolongement de l’oléoduc qui relie l’Alberta à une raffinerie à Burnaby.

« Cela semble juste s’approfondir et toute la route s’enfonce dans le sol », a déclaré Rindt, qui possède une ferme de gazon sur plusieurs propriétés de chaque côté de la 240e rue, ainsi que la distillerie Roots and Wings.

Les quatre premiers gouffres sont apparus sur sa propriété ou à proximité en avril et mai, et ont endommagé la 240e rue à un point tel que la circulation a dû être limitée à une voie sur la 240e rue entre la 80e avenue et la 72e avenue pendant plusieurs jours en mai pendant que des réparations étaient effectuées. .

Le nouveau gouffre se trouve au bord de la propriété de Rindt, près de la route, et il estime qu’il faisait jusqu’à 30 pieds de profondeur. Plusieurs camions de gravier y ont été déversés, mais Rindt pense qu’il coule encore quelque peu.

« Ils ont apporté une autre charge [of gravel] hier », a déclaré Rindt jeudi 15 juin.

Il a dit qu’il prévoyait de parler à son avocat de la situation.

« Ma principale préoccupation à cet endroit est de savoir ce qui va se passer dans le futur, et vont-ils le réparer correctement? » dit Rindt.

Son personnel travaille dans les champs là-bas et ses enfants jouent sur cette terre, a déclaré Rindt. Il craint que de futurs gouffres ne créent un danger pour eux.

Le pipeline s’étend à travers les champs de la ferme de gazon de Rindt et affecte également un champ de pommes de terre qui dessert la distillerie.

Rindt possède également des terres agricoles à Abbotsford, qui ont également été traversées par le pipeline.

Le Heures d’avance de Langley a contacté Trans Mountain pour obtenir des commentaires sur le plus récent gouffre.

En mai, la société a déclaré que les deux premiers gouffres avaient été causés par ce qu’elle a décrit dans un communiqué comme « des conditions de terrain difficiles ».

Le site où les gouffres se sont formés est celui où la société a commencé à forer sous terre pour poser le pipeline, plutôt que la méthode habituelle consistant à creuser une tranchée et à installer le tuyau directement. La méthode « sans tranchée » est utilisée pour franchir les voies navigables, les lieux écosensibles, les autoroutes et les voies ferrées.

Doug Hawley, le directeur général du terrain de golf Redwoods à Walnut Grove, a déclaré qu’il y avait quelques petits gouffres créés là où le pipeline Trans Mountain a utilisé le forage pour passer sous certains grands arbres sans les enlever.

« Ce n’est pas aussi bon que ça en a l’air », a-t-il dit à propos de la méthode sans tranchée. Heureusement, il a déclaré que les dolines du terrain de golf étaient comblées et ne se trouvaient pas dans des zones de jeu.

Le pipeline était à l’origine construit par Kinder Morgan, qui souhaitait ajouter de la capacité à un pipeline existant construit dans les années 1950 pour relier les régions productrices de pétrole du nord de l’Alberta à la côte.

Le nouveau pipeline supplémentaire triplera presque la capacité de la ligne d’origine. Cependant, comme il y a eu beaucoup de développement dans le Lower Mainland depuis la construction de la première ligne, la nouvelle ligne ne suit pas toujours le même tracé.

Le pipeline a été repris par le gouvernement fédéral en 2018, acheté à Kinder Morgan pour 4,5 milliards de dollars.

Le coût du projet était initialement estimé à 12,6 milliards de dollars. Ce montant a été porté à 21,4 milliards de dollars en 2022, et en mars, le prix a de nouveau gonflé pour atteindre environ 30,9 milliards de dollars.

Entre-temps, le projet a déjà raté sa date d’achèvement prévue de 2022 et devrait maintenant être opérationnel au début de 2024. Ce retard a eu un impact sur les propriétaires fonciers dont les propriétés se trouvent sur les tracés du pipeline.

À Langley, par exemple, le parcours de golf Redwoods est fermé un an de plus que prévu, bien que Hawley ait déclaré qu’il semble maintenant que les choses se déroulent dans les délais et que le parcours ouvrira à la fin du printemps de l’année prochaine.

