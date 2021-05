Le cinquième gardien de River Plate, Leonardo Diaz, s’approche du premier miracle

Leonardo Diaz devait avoir hâte d’assister au quart de finale du championnat argentin entre ces grands vieux rivaux Boca Juniors et River Plate. Au lieu de cela, il a fini par participer et jouer un rôle clé.

Diaz, 21 ans, est un gardien de but qui joue généralement pour l’une des équipes de jeunes de River, mais COVID-19 a frappé. Un total de 15 joueurs de River Plate ont été testés positifs pour le virus, y compris les quatre gardiens de but de premier choix. Soudain, Diaz s’est retrouvé dans l’équipe, faisant ses débuts senior dans un match à élimination directe décisif dans le stadium de Boca Juniors.

Et la première chose qu’il avait à faire était de ramasser le ballon au fond de son filet. Après un départ silencieux, Boca a frappé à la 11e minute, le centre de Cristian Medina de la droite est retourné au but et dans le coin par la légende argentine Carlos Tevez.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Il n’y avait eu aucun arrêt de routine de Diaz, rien qu’il ne pouvait faire pour se frayer un chemin dans le match – et il ne pouvait rien faire pour empêcher Tevez de donner l’avantage à Boca.

Mais si l’attaquant vétéran a remporté le premier tour, les suivants sont allés au gardien recrue. Le jeu s’est installé dans un schéma. River, ayant à courir après le match, a tenté de se frayer un chemin, à la recherche des mouvements de possession élaborés qui ont été leur marque de fabrique pendant le long règne de l’entraîneur Marcelo Gallardo. Ils ont lutté pour des buts toute la saison – la défaite face au football brésilien du meneur de jeu Ignacio Fernandez a frappé durement l’équipe – et ici, avec plusieurs joueurs clés manquants, il y avait peu de produit final à leur passage.

Boca, quant à lui, cherchait toujours à être direct, avec leurs deux ailiers Cristian Pavon et Sebastian Villa ouvrant le terrain et menaçant la défense de River. Ils ont continué à approvisionner Tevez et Diaz a continué à le nier.

Peu de temps avant la mi-temps, Villa lâcha son vol à distance, et Diaz plongea à droite pour bloquer le tir. Ce fut un arrêt qui a remonté le moral, qui l’a bien préparé pour le duel de la deuxième mi-temps avec Tevez. Peu de temps après le redémarrage, Tevez s’est lancé dans une course mazy, a fait de la place pour le tir et a tiré une roquette. Diaz a plongé à droite pour pousser le ballon autour du poteau.

Boca a lancé un contre, avec Villa glissant Tevez propre dans le canal gauche. Diaz s’est levé fort pour bloquer le tir. River étaient toujours dans le jeu, et soudain, dans un rare moment de pénétration, ils étaient de niveau. L’arrière gauche Fabrizio Angileri a envoyé un centre en profondeur, et l’attaquant très prometteur Julian Alvarez s’est relevé pour repousser le but et égaliser.

Comme une scène d’un film hollywoodien, le gardien de cinquième choix Leonardo Diaz s’est retrouvé à jouer pour River contre son rival Boca – et le match s’est soldé par une fusillade. Marcelo Endelli / Getty Images

Boca a envoyé l’artillerie lourde à la recherche d’un vainqueur, et c’est presque venu. Villa et le meneur de jeu colombien Edwin Cardona ont mis Pavon dans l’espace. Son recul a été accueilli par toute la force de la botte droite de Tevez – et Diaz a plongé à gauche pour effectuer l’arrêt. Le match, comme les trois quarts de finale précédents, irait à une séance de tirs au but. Diaz, même pas un nom familier dans sa propre maison 24 heures plus tôt, aurait une grande chance d’être le héros.

Et c’est presque arrivé. Cardona a intensifié pour le troisième coup de pied de Boca. Il a opté pour le dink de style Panenka, mais a frappé plus de craie que de balle et le tir a voyagé si lentement que Diaz a eu le temps de se remettre de son mouvement précédent et de faire l’arrêt.

Le problème était que l’autre gardien avait sauvé deux tirs. Le gardien de but de Boca, Agustin Rossi, devait également sa place dans l’équipe au COVID-19. Le premier choix est Esteban Andrada, mais en Equateur pour un match de la Copa Libertadores, il a été testé positif au virus. Andrada a été contraint de rester en quarantaine en Équateur et Rossi est entré dans la ligne de départ. Il s’est jeté à sa gauche pour sauver d’Angileri, et est allé à droite pour obtenir un blocage sur le tir de Leonardo Ponzio pour gagner le match.

Les souvenirs dureront toute une vie pour Diaz, mais la journée appartenait à Rossi et Boca Juniors.