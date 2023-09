Le cinquième épisode d’Ahsoka sera diffusé en salles

Comme d’autres grands spectacles Disney avant lui, Star Wars : Ahsoka a été le grand sujet des discussions télévisées ces dernières semaines. Et maintenant que c’est touché la moitié du chemin de son histoire, Disney fait un pas supplémentaire pour que la série ressemble davantage à une grande série d’événements qu’elle ne l’était déjà.

Spoilers de la semaine du 11 février

Comme révélé plus tôt dans la semaineDisney organise des projections dans divers cinémas aux États-Unis pour que les fans puissent regarder le prochain épisode à l’heure habituelle du mardi soir avec d’autres membres de leur communauté locale. Guerres des étoiles communauté. Vérification Gofobo, ces cinémas sont affiliés à l’AMC et implantés dans les grandes villes comme Chicago, Seattle et Dallas. Pour le public international, les projections auront lieu au Royaume-Uni (Londres), en Thaïlande (Bangkok) et au Brésil (Sao Paolo). Pour ceux qui envisagent d’y aller, il est vivement conseillé d’arriver tôt : les projections comme celle-ci se font par premier arrivé, premier servi, il serait donc préférable d’arriver au moins une heure plus tôt (ou peut-être un peu plus).

Présenté comme une « célébration des fans de mi-saison », l’épisode de la semaine prochaine verra Ahsoka croiser la route de son ex-maître Anakin Skywalker, joué une fois de plus en live action par Hayden Christensen. Notamment, ce sera à la fois la toute première fois que les deux personnages partagent l’écran ensemble en dehors des dessins animés, et leur première rencontre depuis des années. Anakin et Ahsoka n’ont pas eu beaucoup de temps pour discuter lors de la septième saison de Star Wars: La guerre des clones, et canoniquement, les deux ne se sont plus liés avant la deuxième saison de Les rebelles de Star Wars, où Ahsoka a réalisé et accepté qu’Anakin était devenu Dark Vador. Avec combien Ahsoka a misé sur la nostalgie de longue date du public pour les deux Guerre des clones et Rebelles, les retrouvailles ne pourraient pas être plus parfaitement synchronisées.

Image : Disney/Lucasfilm

Épisode cinq de Star Wars : Ahsoka sera présenté en première ce mardi 12 septembre sur Disney+.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.