Le cinquième employeur du Mexique contribue à tuer des Américains. Certains républicains sont prêts à déclarer la guerre littérale

Les cartels constituent collectivement le cinquième employeur du Mexique, selon une étude récente, et certains candidats républicains à la présidentielle sont prêts à les éliminer par la force militaire.

Un modèle mathématique des recrutements et des pertes des organisations criminelles a révélé que les cartels mexicains emploient collectivement quelque 175 000 personnes, selon une étude publié dans la revue Science. Ces groupes ont été accusés d’avoir inondé le fentanyl aux États-Unis. Plus de 200 000 Américains ont fait une overdose et sont morts à cause d’opioïdes synthétiques comme le fentanyl depuis 2020, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes .

Le gouverneur Ron DeSantis « est pleinement déterminé à envoyer des forces spéciales américaines au Mexique pour combattre les cartels de la drogue, à déployer l’armée américaine pour arrêter l’invasion et à autoriser une force meurtrière contre les trafiquants de drogue des cartels qui pénètrent dans notre pays », a déclaré un porte-parole du gouvernement républicain de Floride. campagne présidentielle a déclaré à Fox News.

DeSantis, le seul candidat ayant servi dans l’armée, a également soutenu le recours aux frappes de drones contre les groupes criminels. D’autres candidats, comme l’ancien président Trump et l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley, ont également déclaré que s’ils étaient élus au Bureau Ovale, ils déploieraient eux aussi des forces spéciales américaines pour combattre les cartels.

Trump a déclaré qu’il « infligerait un maximum de dégâts » aux opérations du cartel, a-t-il déclaré à Fox News en juin, ajoutant qu’il demanderait la peine de mort aux trafiquants de drogue et aux trafiquants d’êtres humains reconnus coupables.

Un porte-parole de la campagne présidentielle de Haley a fait un commentaire faisant écho aux remarques précédentes du candidat accusant la Chine et les cartels de travailler ensemble pour introduire clandestinement du fentanyl aux États-Unis.

« Traitez ces cartels comme des terroristes », a déclaré Haley lors d’une mairie en mai. « Nous envoyons nos unités d’opérations spéciales, et nous les éliminons tout comme nous avons éliminé Al-Qaïda et vous arrêtez toute cette fabrication qui se produit là-bas, du côté du Mexique. »

Les deux organisations criminelles les plus redoutables du Mexique, le cartel de Sinaloa et le cartel de Jalisco, comptent respectivement 26 000 et près de 19 000 membres, selon Administration américaine de lutte contre la drogue (DEA), la chef Anne Milgram. Ces cartels, a-t-elle dit, sont « responsables de l’inondation du fentanyl dans nos communautés ».

« Les cartels de Sinaloa et de Jalisco représentent la plus grande menace criminelle en matière de drogue à laquelle les États-Unis aient jamais été confrontés », a déclaré l’administrateur de la DEA au comité judiciaire de la Chambre des représentants en juillet. « Ces organisations criminelles impitoyables et violentes ont des associés, des facilitateurs et des intermédiaires dans les 50 États des États-Unis, ainsi que dans plus de 100 pays à travers le monde. »

La nouvelle recherche met la question des cartels en perspective, Rafael Prieto-Curiel, l’auteur principal de l’étude, a déclaré au Los Angeles Times. « Il est très important de comprendre l’ampleur du problème », a-t-il déclaré.

Les cartels à travers le Mexique recrutent entre 350 et 370 personnes par semaine pour compenser les membres décédés ou emprisonnés, selon l’étude.

Mais les candidats républicains ne sont pas les seuls à vouloir entreprendre une action militaire contre les cartels.

Environ la moitié des Américains sont favorables à l’envoi de forces militaires au Mexique pour lutter contre les cartels de la drogue. selon un récent sondage Reuters/Ipsos. 26 % s’opposent à l’idée et les autres sont incertains.

Ovidio Guzman Lopez, membre de haut rang du cartel de Sinaloa et fils du chef de file emprisonné Joaquin « El Chapo » Guzman, a été traduit en justice lundi à Chicago pour des accusations fédérales en matière de drogue. Il a été accusé de complot en vue de distribuer aux États-Unis de la cocaïne, de l’héroïne, de la méthamphétamine et de la marijuana en provenance du Mexique et d’ailleurs.

La campagne Trump n’a pas répondu à une demande de commentaire.