Le cinquième avocat spécialisé en divorce de Kanye West le quitte

Personne ne veut être l’avocat de Kanye West. C’est du moins ce qu’il semble, selon de nouveaux rapports de TMZ.

Aujourd’hui, le rappeur assiégé et au cœur brisé a perdu son CINQUIÈME représentant légal dans son éternelle procédure de divorce avec Kim Kardashian. Samantha Spector a déposé une requête pour être retirée en tant qu’avocate de Ye, citant une relation «irrémédiablement rompue» avec son désormais ancien client. Le juge dans l’affaire a accordé sa requête et l’a libérée des chaînes de ce qui est probablement le comportement erratique de Kanye. L’esclavage n’était pas un choix, mais défendre un cinglé et délirant l’est.

Le juge ne jouait aucun jeu avec lui et lui a essentiellement dit qu’il devait soit chier, soit se retirer du pot. Kanye doit divulguer ses finances ou faire face au risque que Kim obtienne tout ce qu’elle veut dans la négociation. Les deux principales questions sur la table sont la garde et la propriété et ce sont les deux choses qui envoient généralement les divorces dans un chaos concurrentiel.

Je suppose que nous verrons ce qui se passe. La rumeur veut que Kim et Kanye s’entendent très bien, mais les aspects juridiques se profilent toujours et le tribunal se lasse des bouffonneries. Nous vous mettrons à jour avec plus d’informations dès qu’elles seront disponibles.