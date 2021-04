«Après avoir fermé nos portes il y a plus d’un an, nous devons aujourd’hui partager la difficile et triste nouvelle que Pacific ne rouvrira pas ses cinémas ArcLight et Pacific Theatres», a déclaré la société dans un communiqué.

Les emplacements d’ArcLight à Hollywood et dans les environs ont accueilli de nombreuses avant-premières de films, en plus d’être des lieux de prédilection pour les cinéphiles à la recherche de superproductions et de titres de prestige. Ils sont exploités par Pacific Theatres, qui gère également une poignée de théâtres sous le nom de Pacific, et appartiennent à Decurion.

Entre les marques Pacific et ArcLight, la société possédait 16 cinémas et plus de 300 écrans.

Le secteur du cinéma a été particulièrement touché par la pandémie. Mais ces dernières semaines, la majorité des plus grandes chaînes de théâtre du pays, y compris AMC et Regal Cinemas, ont rouvert en prévision de la liste des films hollywoodiens qui ont été remis au calendrier, beaucoup après des retards répétés en raison de restrictions pandémiques. Une pointe d’optimisme est même dans l’air à la suite du film Warner Bros. «Godzilla vs Kong», qui a généré quelque 70 millions de dollars de recettes au box-office depuis son ouverture le week-end de Pâques.

Pourtant, l’organisation commerciale de l’industrie, l’Association nationale des propriétaires de théâtre, a longtemps averti que les fermetures punitives étaient plus susceptibles d’affecter de plus petits acteurs régionaux comme ArcLight et Pacific. En mars, la chaîne Alamo Drafthouse Cinema, qui exploite une quarantaine de sites à travers le pays, a annoncé qu’elle avait déposé une demande de protection contre les faillites au titre du chapitre 11, mais qu’elle maintiendrait la plupart de ses sites opérationnels pendant sa restructuration.

Cela ne semble pas être le cas pour Pacific Theatres, qui, selon deux personnes au courant du dossier, a licencié tout son personnel lundi.

La réaction à la fermeture d’ArcLight autour d’Hollywood a été émouvante, y compris une vague sur Twitter.