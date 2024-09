Le cinéma Revue de Toronto conclut un nouvel accord de location après que des tensions avec les propriétaires ont menacé sa fermeture

Ouvrir cette photo dans la galerie : Le cinéma Revue est photographié ici le 2 juillet 2024. Après un été tumultueux, la direction du cinéma et les propriétaires ont conclu un nouveau contrat de location de cinq ans le 10 septembre 2024.Carlos Osorio/Le Globe and Mail

Le conflit de longue date entre le propriétaire et le locataire qui a laissé le sort du plus vieux cinéma de Toronto dans les limbes a été résolu.

Mardi, un nouvel accord de location de cinq ans a été conclu entre l’organisation à but non lucratif qui exploite le cinéma Revue et les propriétaires du bâtiment, Danny et Leticia Mullin, après des mois de tension au sujet de la propriété, située sur un tronçon privilégié de l’immobilier commercial dans l’ouest de la ville.

Dans une déclaration publiée par la Revue Film Society, le conseil d’administration de 10 membres bénévoles constitué au niveau fédéral qui gère le cinéma à écran unique, les exploitants ont noté que « les Mullins ont toujours voulu que le cinéma Revue fonctionne comme une salle de cinéma indépendante et un point de repère communautaire, un désir qu’ils partagent avec la Revue Film Society. La société n’a pas approuvé et n’approuve aucune déclaration suggérant le contraire. »

Dans le cadre du nouveau contrat de location, les Mullins ont demandé au conseil d’administration de la Revue d’apporter une contribution « significative » au Centre de santé St. Joseph, qui prendra la forme d’un don d’espace publicitaire d’une valeur de plus de 62 000 $. Le nouveau contrat prévoit également que la Revue organise un événement annuel de collecte de fonds pour l’hôpital St. Joseph à l’intérieur du théâtre.

« Les clients peuvent s’attendre à une nouvelle programmation passionnante et à des améliorations à venir des installations, notamment la restauration de la façade patrimoniale qui doit commencer cette année », a déclaré Grant Oyston, président du conseil d’administration de la Revue, dans un communiqué. « Nous sommes reconnaissants à Danny et Letty pour leur partenariat et leur soutien continus, ainsi qu’à l’ancien maire de Toronto, John Tory, pour ses efforts de médiation, qui ont été d’une aide précieuse pour arriver à ce résultat positif. »

Cette nouvelle survient après un été tumultueux pour le cinéma mono-écran Revue. En juin, les Mullins, qui avaient acheté le bâtiment de la Revue sur Roncesvalles Avenue en 2007, ont annoncé qu’ils souhaitaient reprendre l’entreprise au conseil d’administration, évinçant ainsi la direction du cinéma. Cette décision fait suite à des mois de renégociations du bail commercial, la Revue ayant accepté une augmentation du loyer de 10 000 $ par mois à 15 000 $.

« Ils voulaient que je sauve le cinéma, alors je l’ai sauvé », a déclaré Danny Mullin au Globe à l’époque, soulignant que lui et sa femme avaient confié l’exploitation du cinéma à la société cinématographique lorsqu’ils ont acheté la propriété. « Pendant plus de 17 ans, ils n’ont rien fait, aucun des travaux d’entretien. »

Selon Oyston, à l’époque, le conseil d’administration avait dépensé plus de 500 000 $ pour améliorer le cinéma, notamment l’élimination de l’amiante, des travaux de maçonnerie et le remplacement de la plomberie d’origine datant de 1911.

Juste avant le long week-end de la fête du Canada, au cours duquel il semblait que la direction de Revue serait exclue du site, le conseil d’administration a obtenu une injonction provisoire de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, empêchant les propriétaires de « procéder à l’expulsion, à l’exclusion ou à toute autre entrave aux activités commerciales de Revue » jusqu’à ce que d’autres mesures judiciaires soient prises. L’injonction a été peu après prolongée jusqu’au 30 octobre, date à laquelle le tribunal devait rendre une décision finale sur l’affaire.

La fermeture de la Revue, qui compte 220 places et qui existe depuis 1912, a suscité une réaction immédiate de la part des cinéphiles de tout le pays. Une pétition en ligne a été lancée pour demander une action immédiate des autorités, et a recueilli plus de 13 000 signatures en moins de 24 heures.

En 2023, le cinéma a généré 1,3 million de dollars de revenus, soit une augmentation de 45 % par rapport à l’année 2019, avant la pandémie (les revenus sont réinvestis dans les salaires du personnel et les infrastructures). L’entreprise compte plus de 1 000 abonnements payants et ses projections affichent régulièrement complet. Et des cinéastes locaux et internationaux, dont Mûre’Matt Johnson et le réalisateur oscarisé Guillermo del Toro, chantent régulièrement ses louanges.

La nouvelle de l’avenir de la Revue arrive juste au moment où le Festival international du film de Toronto est à mi-chemin de sa 49e édition, dominée par des discussions sur la meilleure façon pour l’industrie de gérer les tensions frémissantes dans le secteur de l’exploitation cinématographique.