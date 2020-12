Certains cinéphiles de la capitale philippine, fatigués des longues COVID-19[feminine restrictions, optent pour un avant-goût de Venise, flottant devant le grand écran dans des gondoles socialement éloignées.

Des gondoliers en uniformes rayés dirigent et positionnent chaque bateau dans un canal extérieur pour regarder des longs métrages, une chance rare de visiter le cinéma après neuf mois de verrouillage.

«Faire du bateau en a fait une expérience unique», a déclaré la patronne Violet Gatchalian à Reuters au centre commercial sur le thème du Grand Canal de Venise à Manille. « C’est aussi l’un des premiers cinémas à rouvrir, donc nous voulions l’essayer. »

Les cinémas philippins sont fermés depuis la mi-mars, lorsque le président Rodrigo Duterte a imposé l’un des verrouillages les plus durs et les plus longs au monde. Avec plus de 456000 coronavirus infections et 8875 COVID-19[feminine décès, les Philippines sont le pays le plus touché d’Asie du Sud-Est après l’Indonésie.

Le gouvernement a commencé à rouvrir progressivement l’économie en juin, mais la plupart des entreprises non essentielles restent fermées – à Manille, le cinéma en télécabine et un cinéma au volant sont les seuls cinémas.

Les cinéphiles en gondole peuvent s’asseoir à deux par bateau, avec jusqu’à 10 invités par projection et des bateaux espacés de quelques mètres. L’entrée est de 500 pesos (10 $), à peu près le salaire quotidien minimum dans la capitale.

Le cinéma flottant vise à élever le moral des invités et à aider les travailleurs de l’industrie cinématographique, a déclaré Graham Coates, directeur de Megaworld Lifestyle Malls.

Les clients apportent leurs propres écouteurs et écoutent la diffusion audio à une fréquence radio disponible uniquement pour les personnes à bord des gondoles.

Les cinémas en plein air connaissent un renouveau dans de nombreuses régions du monde alors que l’industrie des loisirs découvre comment faire face aux contraintes de la pandémie.