Le cinéma Norwalk Milagro Cinemas envoie un message à Hollywood

Le public présent dans le plus grand auditorium des nouveaux cinémas Milagro de Norwalk était enthousiasmé. Bien que d’autres cinémas du multiplexe aient joué « Beetlejuice Beetlejuice », « Transformers One » et d’autres succès, cette foule célébrait l’une des déceptions les plus notables de l’année dernière.

L’objet de leur affection était « Blue Beetle » de DC Comics, sur le jeune Jaime Reyes (Xolo Maridueña), qui acquiert une armure semblable à un insecte dotée de super pouvoirs, notamment la capacité de voler. Malgré des critiques positives et un week-end d’ouverture prometteur en août 2023 – celui qui a fait sortir le blockbuster « Barbie » de la première place du box-office – « Blue Beetle » s’est rapidement estompé, devenant finalement le film le moins rentable de l’univers étendu de DC.

Mais le retour de « Blue Beetle » le mois dernier, un peu plus d’un an après sa première sortie en salles, a été un triomphe pour Milagro Cinemas et son fondateur, le producteur chevronné Moctesuma Esparza, 75 ans. Un public majoritairement latino, comprenant des enfants en costumes de Blue Beetle, est venu encourager le premier personnage de bande dessinée latino à présenter sa propre saga de super-héros en direct. Et les applaudissements se sont encore intensifiés après le film, lorsque Maridueña et sa co-vedette Belissa Escobedo ont bondi devant la salle. Alors que les stars plaisantaient sur le film, des centaines d’autres fans ont envahi le hall principal en attendant de pouvoir assister à la deuxième projection à guichets fermés.

L’événement a marqué un moment déterminant pour le cinéma nouvellement ouvert : alors que la pandémie de COVID-19, les vents contraires économiques et les changements dans le modèle cinématographique théâtral ont conduit à la fermeture de plusieurs cinémas populaires de la région de Los Angeles, tels que l’Arclight Cinerama Dome d’Hollywood, le Regency de Westwood. Village et Fox Bruin et l’emplacement Westside Pavillion de Landmark, Esparza évolue dans la direction opposée, prenant un pari de plusieurs millions de dollars avec l’ouverture de Milagro au centre commercial Norwalk Town Square.

Les clients regardent autour du hall des cinémas Milagro à Norwalk. (Genaro Molina/Los Angeles Times)

Il réalise sa mission d’apporter un cinéma de pointe à la communauté majoritairement latino-américaine, qui, selon lui, en manque depuis des années. Il souhaite également que le théâtre serve de pont culturel entre Hollywood et les cercles créatifs latino-américains locaux, rappelant aux studios que le public latino-américain est parmi les plus fervents partisans du cinéma théâtral.

Rénovant un cinéma vieillissant qui avait été fermé pendant des années, Milagro Cinemas est un « cinéma qui sera luxueux à tous points de vue, qui pourrait s’adapter à Beverly Hills ou à quelques pas de l’Académie des arts et des sciences du cinéma », a déclaré Esparza dans une récente interview avec le Times. Le théâtre comprend un auditorium D-Box, une projection laser, des sièges de stade, des fauteuils inclinables de luxe, des tables pivotantes et des haut-parleurs immersifs Dolby Atmos.

Le théâtre a déjà accueilli plusieurs événements spéciaux pour rehausser l’expérience cinématographique ordinaire. Une fête d’ouverture du week-end pour « Beetlejuice Beetlejuice » a attiré les fans du film original ainsi que les enfants, tandis qu’une célébration pour l’ouverture de « Joker : Folie à Deux » mettait en vedette le DJ de KCRW José Galván.

En plus des films majeurs, au moins un des écrans de Milagro sera dédié aux cinéastes et à la culture latino-américaine, ainsi qu’aux films indépendants. Le snack-bar spacieux propose des friandises de cinéma traditionnelles ainsi que des tacos de rue, des burritos et des pizzas suprêmes au chorizo. Margaritas, sangria et autres libations sont également disponibles au bar.

Esparza compte sur l’appétit avéré des Latinos pour le cinéma, qui, selon lui, a été ignoré par l’industrie du divertissement. Près d’un million d’habitants vivent à moins de 10 minutes en voiture de Norwalk, et 70 % d’entre eux sont latinos.

« Les Latinos vont au cinéma plus que quiconque », a déclaré Esparza, dont les crédits de production incluent « Selena », avec Jennifer Lopez ; « Présentation de Dorothy Dandridge », avec Halle Berry ; « La guerre de Milagro Beanfield », « Gettysburg » et « Dieux et généraux ». « Ils représentent à eux seuls 25 % du box-office national. Et nous sommes de loin la population la plus sous-représentée à Hollywood. Si l’on considère les Américains d’origine mexicaine et les Chicanos, notre situation est encore pire.

Cette forte participation a été démontrée à plusieurs reprises cette année. Lors de la première de « Bad Boys : Ride or Die », avec Will Smith et Martin Lawrence, cet été, 26 % du public était latino-hispanique. Le week-end d’ouverture de 56 millions de dollars a devancé d’autres films très médiatisés tels que « The Fall Guy » et « Furiosa: A Mad Max Saga ».

Le succès retentissant de « Beetlejuice Beetlejuice » a également été tiré par le public latino-américain, qui représentait 36 ​​% de la foule de la soirée d’ouverture, selon les analystes du box-office.

Ginger Morales, responsable des cinémas Milagro, au centre, se tient entre les personnages interprétés par Nathan Sican, à gauche, et Elias Martinez, à droite, lors de l’ouverture de « Beetlejuice Beetlejuice » le mois dernier. Le nouveau théâtre Norwalk a fait des événements spéciaux destinés aux fans un élément clé de sa programmation. (Genaro Molina/Los Angeles Times)

Malgré ce soutien, Esparza est troublé par le manque de diversité parmi les acteurs influents de l’industrie, ce qui, à son tour, façonne le manque de sensibilisation auprès de ce même public : « Il y a quelque chose qui ne va pas à Hollywood », a-t-il déclaré, notant qu’il est « étonnant » de voir voir si peu de dirigeants et d’acteurs latinos dans une industrie basée dans une ville dont la population est près de la moitié latino.

« Pourquoi est-ce que ça se passe? » dit-il. « Pourquoi ai-je une carrière qui dure depuis 50 ans, et pendant cette période, je n’ai jamais eu l’honneur ou le privilège de présenter un Américain d’origine mexicaine qui a une quelconque influence ou pouvoir dans un studio ou une chaîne ? »

Ses inquiétudes font écho aux sentiments exprimés par John Leguizamo, qui a interpellé Hollywood lors de la cérémonie des Emmy Awards le mois dernier. Bien que l’acteur ait reconnu que des progrès ont été réalisés, l’industrie « a besoin de plus d’histoires provenant de groupes exclus », a-t-il déclaré.

Faire des cinémas Milagro non seulement une destination attrayante pour les cinéphiles, mais également un centre culturel est essentiel à la vision d’Esparza.

« Il nous manquait une communauté de Latinos, alors nous espérons ici faire partie de la solution, créer ce centre communautaire et social, où les cinéastes, les acteurs et les dirigeants peuvent sentir qu’ils disposent d’un espace où ils peuvent célébrer, parler projets, ce qu’ils ont fait, ont fait et espèrent faire », a déclaré Esparza.

Il a poursuivi : « Nous voulons être cette portée de Norwalk à Hollywood, où les studios et les streamers qui réalisent la programmation ont une meilleure idée de tous les talents qui existent – ​​la capacité et le talent de raconter des histoires qui se rapportent à leur vie d’une manière ou d’une autre. ce qu’Hollywood a fait pour tant d’autres communautés, italiennes, irlandaises, juives, afro-américaines, asiatiques [American] et amérindiens. Cela manquait aux Latinos.

En plus de Milagro et de ses projets de production, Esparza a également développé Maya Cinemas, une chaîne de cinémas de luxe situés dans d’autres zones mal desservies telles que Bakersfield, Fresno et Salinas.

Sa mission est personnelle. Ses plus beaux souvenirs de sa vie de jeune garçon sont ses sorties au cinéma au centre-ville de Los Angeles tous les lundis avec son père.

« Nous allions au Million Dollar Theatre où il y avait du vaudeville mexicain. Ensuite, nous descendions la rue jusqu’au State Theatre ou à l’Orpheum pour voir des films hollywoodiens », se souvient-il. Une immense fresque murale représentant un jeune Esparza et son père réalisée par Robert Vargas met désormais en valeur le hall des cinémas Milagro.

Jusqu’à présent, l’entreprise semble avoir touché une corde sensible auprès de la communauté.

« C’est magnifique et j’adore cette mise à niveau », a déclaré Alonzo Mendoza, 42 ans, qui habite à quelques minutes du multiplexe. « Le simple fait de l’appeler Milagro en dit long : il parle ma langue. Cela redonne au quartier.

Ramon Galvez, 43 ans, de Pico Rivera, a ajouté : « J’avais l’habitude de venir ici et ce n’était pas confortable. Je ne voulais même pas penser à certaines choses qui collaient au sol. C’est désormais un environnement sûr et propre. Et c’est génial d’avoir un endroit pour voir des films hispaniques.

Mendoza et Galvez étaient tous deux venus voir « Blue Beetle » même s’ils l’avaient déjà vu. Le voir sur grand écran avec un public était une occasion spéciale, ont-ils déclaré. Et comme la grève SAG-AFTRA de l’année dernière a empêché les stars du film de faire la tournée promotionnelle, l’événement des cinémas Milagro a eu une atmosphère de première, permettant aux acteurs présents de se connecter en personne avec des fans en adoration.

« Cela ressemblait au genre d’énergie de célébration que vous ressentez lors des soirées avec les acteurs », a déclaré Esparza. « Ils sont restés des heures, juste pour célébrer le fait que nous étions tous ensemble. »