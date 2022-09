Le cinéma ne reviendra pas aux niveaux d’avant la pandémie, déclare Bob Iger de Disney

La pandémie de coronavirus a laissé une “cicatrice permanente” sur le secteur des salles de cinéma, déclare l’ancien PDG de Disney, Bob Iger.

“Je ne pense pas que les films reviennent jamais, en termes de cinéma, au niveau où ils étaient avant la pandémie”, a déclaré mercredi le vétéran des médias lors d’un panel à la conférence Code de Vox Media à Beverly Hills, en Californie.

Iger, qui a démissionné de son poste de PDG de la Walt Disney Company en février 2020, laissant les rênes à Bob Chapek, alors directeur des parcs à thème, a déclaré que le “choix” est la principale raison pour laquelle les cinéphiles ne sont pas retournés au cinéma au même rythme. comme avant.

Il a noté que les consommateurs sont devenus plus à l’aise avec les services de streaming pendant le verrouillage et ont appris à apprécier le contenu de ces plateformes et la flexibilité de pouvoir choisir quoi regarder et quand. Iger n’a pas tardé à ajouter qu’il ne pense pas que l’industrie du cinéma soit une “entreprise morte”, mais que la pandémie a exacerbé et accéléré un changement dans les habitudes des consommateurs.

Entre janvier et fin août, le box-office national a généré environ 5,3 milliards de dollars, en baisse d’environ 31 % par rapport à 2019. Il reste sur le point de générer environ 7,5 milliards de dollars de ventes totales de billets d’ici la fin de l’année. À titre de comparaison, en 2019, le box-office a totalisé 11,4 milliards de dollars pour l’année complète.

D’autres facteurs expliquent cette baisse du box-office, notamment un nombre nettement inférieur de sorties de films. Seuls 46 films ont été largement diffusés dans le pays au cours des huit premiers mois de l’année. Au cours de la même période en 2019, 75 films avaient été largement diffusés.

Du côté positif, les cinéphiles dépensent désormais plus lorsqu’ils vont au cinéma, optant pour des billets plus chers pour voir des films sur des écrans premium et achetant plus de concessions.

Iger a noté que les cinémas ne sont pas le seul endroit où le public peut voir la naissance de grandes franchises.

“Je pense que l’industrie du cinéma avait l’habitude de dire que vous ne pouviez pas créer d’impact culturel sans que tout le monde aille au cinéma le week-end dans tous les pays du monde”, a-t-il déclaré. “Et puis je ne pouvais tout simplement pas créer de franchises. Je ne suis plus d’accord.”

Iger a souligné “Game of Thrones” de HBO et “The Mandalorian” de Disney comme des séries qui ont eu un impact significatif sur l’air du temps culturel sans l’aide des cinémas.

“Cela ne signifie pas que le cinéma s’en va”, a déclaré Iger. “Je suis un grand croyant dans les films. J’aime les grands films … mais ça ne revient pas là où c’était.”