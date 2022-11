“Le cinéma ne mourra jamais”: Aahana Kumra partage son point de vue sur le débat entre les théâtres et OTT

Avec des performances incroyables dans des films et des émissions comme Lipstick Under My Burkha, Call My Agent et Khuda Haafiz à son nom, Aahana Kumra s’est taillée sa propre niche à Bollywood et elle est de retour pour surprendre à nouveau le public avec ses deux prochaines sorties, India Lockdown et Salam Venky.

Dans une conversation en roue libre avec DNA India, Aahana a parlé de son expérience de tournage de India Lockdown lors du premier verrouillage imposé lors du déclenchement de la pandémie de Covid-19 en Inde. L’actrice joue un pilote nommé Moon Alves qui est bloqué chez elle, luttant contre les peurs de la solitude au milieu de l’annulation des vols pendant le verrouillage.

Comme India Lockdown sera diffusé sur la plateforme numérique ZEE5 à partir du 2 décembre, nous avons interrogé Aahana sur le débat en cours entre les théâtres et OTT et si la pandémie de Covid-19 a changé les habitudes de visionnage du public. Elle a dit: “Je pense que ce qui se passe en ce moment, c’est que les gens regardent des opus magnum, de grands spectacles à l’écran à moins que ce ne soit une sacrée bonne histoire.”

Elle a en outre cité les exemples de petits films récents axés sur le contenu comme Drishyam 2 et Uunchai qui ont été plébiscités par le public en ajoutant : “Je voudrai sûrement regarder Drishyam 2 dans les cinémas et si je n’étais pas à Salaam Venky, j’aurais Je suis toujours parti et je l’ai regardé dans les cinémas parce que je pense que c’est un casting incroyable. Par exemple, ce qui se passe avec Uunchai, beaucoup de gens vont le regarder dans les salles. C’est devant un public bondé.





“Les gens vont regarder de bons films. Le cinéma ne va jamais mourir, les cinémas sont là pour rester et le cinéma va toujours vivre. En ce moment, les gens essaient toujours de comprendre ce qui fonctionne pour notre public. Je pense que notre public réfléchissent également à ce qui fonctionne pour eux. Mais je pense que si vous faites un bon film avec un bon casting avec les bonnes intentions, alors vous aurez votre public “, a conclu Aahana.

Parlant de India Lockdown, le film dramatique est réalisé par Madhur Bhandarkar et revient sur l’impact du verrouillage de Covid-19 en Inde sur la vie des citoyens. Outre Aahana Kumra, Shweta Basu Prasad, Prateik Babbar, Sai Tamhankar et Prakash Belawadi seront vus dans les rôles principaux du film.