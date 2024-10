Le cinéma documentaire de Tejano vit un moment culturel

Une série de documentaires axés sur la vie de Tejanos ont trouvé des plateformes au cours des six derniers mois, montrant à quel point nos vies peuvent être diverses, nuancées et divertissantes.

Vous pouvez trouver les radicaux contemplatifs de « Les colibris » parcourant les rues de Laredo sur PBS ; les détectives déterminés de « L’équipe Chicano « résoudre les crimes à Houston sur A&E ; et une douzaine d’étudiants musiciens en compétition « Aller à l’université en Mariachi » sur Netflix. Sur Max, le troisième épisode du triptyque de la série documentaire texane « God Save Texas » jette un regard intime et personnel sur la vie frontalière à El Paso, tandis que Tubi est devenue la nouvelle maison de « Pendant que je marche dans la vallée » un regard approfondi sur l’histoire du rock’n’roll dans la vallée du Rio Grande.

Et c’est exactement ce que vous pouvez diffuser tout de suite. « L’entre-deux », un documentaire sur le deuil et la reconnexion qui se déroule dans la petite ville frontalière d’Eagle Pass, fait actuellement son chemin dans le circuit des festivals et devrait être diffusé sur PBS au printemps prochain. Même Texas Monthly est producteur exécutif un documentaire sur l’animateur de télévision emblématique de Tejano Johnny Canales . (Divulgation : le directeur éditorial de De Los, Fidel Martinez, est présent dans ce projet.)

En tant que natif de la frontière, je me suis habitué à un type de récit spécifique lorsqu’il s’agit de la façon dont mon pays natal est représenté à l’écran, donc cette nouvelle vague de cinéma tejano est non seulement remarquable, elle est attendue depuis longtemps. Mais comment en sommes-nous arrivés là ?

L’intégration de la culture latino aux États-Unis au cours de la dernière décennie a certainement aidé, permettant aux cinéastes de convaincre plus facilement les streamers qu’il existe un public pour leurs films. Alejandra Vasquez, une fière Tejana et l’une des directrices de « Going Varsity in Mariachi », lauréat du prix Sundance, admet que Bad Bunny et d’autres superstars sont utiles pour le moment plus large de consommation médiatique Latinx, mais plus spécifiquement, dit-elle, les gens Nous en avons tout simplement assez de entendre sans cesse la même triste histoire sur la frontière. Vous connaissez le genre (Disney’s National Geographic réalise des émissions comme « Border Security : America’s Front Line » et « Border Wars » depuis 2010) : des histoires sombres sur la violence, les dangers de l’immigration et la politique frustrante qui s’ensuit.

« Ceux d’entre nous qui ont grandi près de la frontière et qui sont intimement familiers avec les échanges interculturels si inhérents à la vie à la frontière se disent : ‘Hé, ce n’est pas la seule histoire, ce n’est pas le seul aspect de cette histoire,’ » a déclaré Vasquez, ajoutant qu’elle et le co-réalisateur Sam Osborn voulaient délibérément faire un film de sport outsider où les ballons et les maillots étaient remplacés par de la musique et des sombreros. « Nous voulions que les gens soient sur le bord de leur siège. »

Mario Diaz, qui a réalisé « L’équipe Chicano « , reconnaît qu’il y a une lassitude qui s’est installée chez le public, mais dit qu’il y a aussi un désir de se divertir par les histoires qu’ils consomment.

« Le public latino veut passer un bon moment », dit Diaz, soulignant qu’il a travaillé dur pour intégrer à la fois le contexte culturel important de l’immigration mexicaine à Houston et l’audace cool de la résolution de crimes dans « The Chicano Squad ».

Peut-être alors que l’histoire obsolète de la frontière, celle de la tragédie et de l’agitation, a créé un public toujours croissant de cinéphiles avides d’histoires frontalières à la fois nuancées et, oserais-je dire, amusantes ?

« Je ne pense tout simplement pas que nous ayons eu l’occasion de raconter ces histoires auparavant », a déclaré Diaz. « Maintenant, grâce à nos propres créations, nous diffusons ces histoires dans le monde. »

Diaz, originaire de Porto Rico mais qui s’intéresse à Tejanos et à nos histoires (son prochain projet est également basé au Texas), affirme que ce moment est plus qu’une simple tendance et qu’il est l’œuvre de la communauté. . Vazquez affirme qu’un petit groupe d’artistes Tejano partageant les mêmes idées ont créé un réseau privé en ligne pour partager des ressources et du savoir-faire et pour connecter des experts afin de continuer à développer ce domaine. « Personne d’autre ne nous donne cette opportunité », dit-elle. « Une fois que nous nous réunissons, des choses se produisent. Nous nous disons : OK, allons-y, vamos ! »

Charlie Vela a vécu l’expérience du cinéma DIY quand lui et le co-réalisateur Ronnie Garza ont réalisé « As I Walk Through the Valley » en 2017, un voyage sociologique époustouflant à travers l’histoire de la musique punk rock de la vallée du Rio Grande. Lorsque le duo a commencé sérieusement à tourner en 2015, aucun des deux n’avait d’expérience professionnelle en matière de réalisation de films. Ils avaient cependant une compréhension profonde de leur sujet et une attitude décousue, quoi qu’il arrive.

« Nous avons fait notre film sans argent », a déclaré Vela. Le but, a-t-il ajouté, était de raconter l’histoire et de divertir ses amis. « C’est ainsi que j’ai abordé tout ce que j’ai fait de créatif et cela a donné des résultats surprenants. »

Vela a été choqué lorsque le film a été accepté cette année-là au South by Southwest Film Festival, où il a été présenté en première le jour du premier anniversaire de sa fille, sous les éloges de la critique et de l’attention des médias nationaux. Le film n’a jamais trouvé d’acheteur, mais grâce au courage et à la détermination du co-réalisateur Garza, le film a désormais une place sur Tubi, où des millions de personnes peuvent le diffuser gratuitement.

«Je suis simplement soulagée qu’il se trouve dans un endroit accessible», dit Vela. « Et les gens n’ont plus besoin de nous contacter pour obtenir un lien. »

Vela et Vasquez soulignent tous deux des institutions comme Société cinématographique de Laredo et Entre un centre cinématographique communautaire coopératif basé dans la vallée du Rio Grande, est un espace important où les équipes de production peuvent trouver du personnel local pour leurs projets, les cinéastes et les artistes peuvent réseauter et le public peut voir différents types de récits sur la frontière. LFS existe sous une forme ou une autre depuis 2015, tandis qu’Entre a été fondée en 2021.

«Nous aidons à mieux définir les histoires frontalières et les histoires dans cette région», déclare Andres Sanchez, co-fondateur d’Entre. « Beaucoup de gens ont tendance à parler au nom de la frontière et de cette communauté et à utiliser une rhétorique nuisible. Nous essayons de rendre justice à cet endroit que nous appelons notre chez-soi.

La cinéaste et ancienne membre du conseil d’administration du LFS, Karen Gaytán, affirme que ces espaces jouent un rôle essentiel dans le maintien et la croissance du mouvement, mais qu’ils ne sont qu’une pièce du puzzle. « Je ne pense pas que nous en soyons encore là », dit-elle, « mais je pense que nous assistons à une genèse très excitante qui, je l’espère, continuera à se développer. »

Tous ceux à qui j’ai parlé ont convenu que même avec le succès de cette vague de cinéma, il reste encore de nombreux obstacles à surmonter.

Vasquez dit qu’elle et son équipe « Going Varsity in Mariachi » ont eu la chance de trouver des producteurs qui se sont joints tôt pour soutenir la production, mais ils ont eu du mal à vendre ou à obtenir une distribution pour le film. Le documentaire, lui a-t-on dit, était à la fois trop mexicain et pas assez mexicain.

« Nous l’entendons encore et encore sous le nom de Tejanos », a-t-elle déclaré. Finalement, ils ont pu conclure un accord de licence avec Netflix pour 42 mois, ce qui, selon Vasquez, a été une bénédiction.

S’assurer que le public sache que ces histoires sont disponibles est un défi, explique Diaz, dont la série A&E est la rare exception : une histoire soutenue par un réseau qui a bénéficié d’une véritable poussée marketing. Plus courants, dit-il, sont les projets qui sont terminés puis présentés sur une plateforme sans même un murmure. « Même si les productions étaient financées, dit-il, vous n’en sauriez jamais parler. Cela impose la responsabilité au public et à la communauté.

Et donc, même si nous sommes dans l’âge d’or du cinéma documentaire tejano, tout n’est pas tout à fait doré. Ce moment semble pourtant avoir un nom. En mars dernier, Carlos A. Gutiérrez, directeur exécutif de Cinema Tropical, une organisation à but non lucratif basée à New York et axée sur la promotion du cinéma latino-américain aux États-Unis, a écrit sur la façon dont plusieurs cinéastes de Tejano « défiaient les récits hégémoniques », surnommant cette œuvre collective de « Border New Wave ». Il dit que cela remonte à 2014, lorsque Cristina Ibarra, originaire d’El Paso, a lancé « Las Marthas », un film qui suit le décor de la haute société de Laredo alors qu’ils se préparent pour un bal et un concours annuel de débutantes. Le document a été initialement diffusé sur PBS et est maintenant disponible en streaming sur Auvent . Ce marqueur marque le début d’une décennie bien remplie de films divers de Tejano qui sont vus par plus de gens que jamais.

« Cela s’additionne », dit Vela, créant de plus en plus d’exemples de réussite permettant aux dirigeants de commencer à comprendre les gradients d’histoires qui constituent la frontière. De toute façon, les cinéastes de Tejano ne font pas ces films pour les cadres. « Même si les aspects économiques sont compliqués, je détesterais que quelqu’un au niveau local veuille raconter une histoire, mais soit découragé parce qu’il pense : « Oh, je ne la ferai jamais distribuer », dit Vela. « Si vous voulez juste y arriver, vous pouvez y arriver. »

Il semble qu’il n’y ait pas de meilleur moment.

Luis G. Rendon est un journaliste tejano qui vit à New York et écrit sur la cuisine et la culture du sud du Texas. Il a été publié dans Texas Monthly, Texas Highways et le Daily Beast. Vous pouvez le retrouver sur Twitter/X @louiegrendon et Instagram @lrendon.