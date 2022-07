Le cinéma d’Hyderabad installe la découpe de 75 pieds de haut de Vijay Deverakonda avant la sortie de la bande-annonce

Liger: La bande-annonce très attendue du drame sportif Liger Saala Crossbreed de Vijay Deverakonda sortira jeudi (21 juillet), et il semble que la ville natale de Vijay se prépare pour le film comme un festin. Dharma Production a partagé une image d’un cinéma à Hyderabad où ils ont installé une énorme découpe de 75 pieds de Vijay de Liger. Dans la découpe, nous voyons Vijay en tant que combattant MMA Liger, baigné de sang et de sueur, mais tenant fièrement le drapeau national.

La maison de production a partagé cette image avec la légende qui dit : “Voici ce que vous appelez une découpe MASSive qui est prête à donner du punch ! Attrapez la découpe #LIGER de 75 pieds au théâtre Sudarshan 35MM, à Hyderabad. Le grand événement de lancement #LigerTrailer se passe DEMAIN, à partir de 9h30.”

Voici le poste







L’équipe Liger aura un lancement massif de bande-annonce avec deux événements. Un au Sudarshan Theatre, Hyderabad à partir de 9h30 avec une bande-annonce en télougou. L’autre est au cinéma Cinepolis, Mumbai avec une bande-annonce en hindi.





Dans une autre vidéo, Vijay Deverakonda, Ananya Panday et le producteur Karan Johar ont été vus partir pour l’événement de lancement de la bande-annonce. Plus tôt, l’équipe Liger a lancé la première chanson Akdi Pakdi. La première chanson du premier film hindi de Vijay Deverakonda, Liger, a été publiée le lundi 11 juillet par les réalisateurs. Le numéro de danse sensationnel présente également la principale dame du drame sportif, Ananya Panday, faisant correspondre les pas de danse avec l’acteur Arjun Reddy.

Voici la vidéo







Les créateurs avaient exagéré les attentes en publiant l’affiche amusante le 6 juillet dans laquelle Vijay a été vu en train d’enseigner à Ananya comment siffler et le teaser de la chanson, publié le 8 juillet, nous a donné un aperçu de leurs mouvements de danse électrisants. Et maintenant, enfin, la vidéo de la chanson est sortie.

La description YouTube officielle de la chanson se lit comme suit : “Le plus grand morceau de danse de l’année, Akdi Pakdi, est ici, avec l’énergie imbattable de Vijay Deverakonda et Ananya Panday. Composée par Lijo George, DJ Chetas et Sunil Kashyap, cette chanson est écrite par Mohsin Shaikh. et Azeem Dayani. Chanté par Dev Negi, Pawni Pandey et Lijo George, nous parions que vous ne pourrez pas vous remettre de cette force d’un hymne de danse de sitôt !”.