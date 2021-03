Le cinéaste vétéran Rahul Rawail se fait vacciner contre Covid-19 à Mumbai

Le cinéaste vétéran Rahul Rawail a été vu dans l’installation géante de Covid à BKC, Mumbai, où l’homme de 69 ans a reçu sa première dose de vaccin contre Covid-19. Alors que beaucoup de ses pairs de Bollywood réfléchissent encore à l’opportunité de se faire vacciner ou de se faire vacciner. non, Rawail connu pour des films comme Arjun et Betaab est entré directement dans le centre de vaccination de BKC le 1er mars pour se faire vacciner.

Lorsque nous avons rencontré le vétéran, voici ce qu’il avait à dire à propos de son expérience «Ce matin, j’ai reçu un appel de David Dhawan disant:« J’ai entendu dire que vous prenez le vaccin aujourd’hui, le prenez-vous aujourd’hui? J’ai dit oui. David a dit qu’il le prendrait après deux semaines, je lui ai dit à quoi ça sert… .. Je n’ai même pas ressenti le pincement quand on m’a administré le vaccin. Je préférerais Covisheild à Covaxin. Mon médecin m’a dit que je pouvais aller directement à l’aéroport après le vaccin.

Rawail qui joue également un rôle important en tant que chef de jury pour l’une des catégories du prestigieux Festival international du film indien de l’Inde ou IFFI a également révélé comment il avait dû réduire ses projets de voyage en raison des restrictions de Covid et de la peur d’attraper le virus à son âge, a-t-il déclaré: «Au cours de cette année, je n’ai voyagé qu’un jour pour aller à IFFI car il y avait une pression sur moi pour que je vienne mais ma famille ne voulait pas que je voyage dans cette situation. Je suis toujours allé au festival avec un masque, un bouclier et des gants. Heureusement, rien ne s’est passé, mais maintenant avec cette dose, la peur est partie. Je demanderais à mes fils amis proches parents qui sont âgés comme moi à qui je demanderai de venir se faire vacciner. Je vais demander à David Dhawan, mon ami, de venir prendre un coup immédiatement. Je vais appeler toutes les personnes que je peux et leur demander de prendre ce vaccin »

Nous espérons maintenant que Rawail inspirera plus de personnes âgées de la ville à venir prendre le coup dans les jours à venir.