Le cinéaste torontois reçoit des réactions négatives et des menaces de mort pour l’affiche d’une déesse hindoue

Cette histoire contient une image de l’affiche du film.

Une cinéaste indienne basée à Toronto fait face à des menaces de mort et à des enquêtes policières après avoir partagé une affiche pour son documentaire sur Twitter qui représente la déesse hindoue Kali tenant un drapeau de la fierté et fumant une cigarette.

Plus tôt ce mois-ci, la cinéaste et étudiante internationale diplômée de l’Université York Leena Manimekalai a partagé l’affiche pour promouvoir une projection de son film Kali au Musée Aga Khan de Toronto.

Elle a dit à CBC News qu’elle ne s’attendait pas à ce que l’affiche du film – qui utilise une orthographe alternative du nom de la déesse – attire autant l’attention.

“Tout artiste s’attendrait à une discussion, à un discours après l’exposition de son travail. Mais je n’aurais jamais pensé que je serais attaquée par ce type de violence organisée”, a-t-elle déclaré.

Le message a suscité un débat houleux parmi les politiciens et les chefs religieux en Inde, y compris ceux qui soutiennent le parti au pouvoir Bharatiya Janata (BJP) du Premier ministre Narendra Modi et l’Hindutva, une idéologie de droite qui cherche à transformer l’Inde d’une démocratie laïque en une ethno-religieuse. pays.

Certains chercheurs et groupes, dont Human Rights Watch, affirment que l’idéologie a conduit à la discrimination et à la violence contre les groupes minoritaires en Inde, comme les musulmans et les chrétiens. Ils disent qu’il est également utilisé pour faire taire les critiques académiques de la politique indienne au Canada.

En moins de deux semaines, Manimekalai a déclaré qu’elle et sa famille avaient reçu des milliers de messages de haine sur ses pages de médias sociaux, y compris des menaces de viol et de mort.

Elle a écrit sur Twitter qu’elle était ravie de partager le lancement de son film, qui a été organisé par l’Université métropolitaine de Toronto et présenté au Musée Aga Khan dans le cadre d’une plus grande projection de films sur le multiculturalisme.

Super ravi de partager le lancement de mon film récent – aujourd’hui à @AgaKhanMuseum dans le cadre de ses “Rhythms of Canada”

Lien : https://t.co/RAQimMt7Ln J’ai réalisé ce document de performance en tant que cohorte de < a href="https://t.co/D5ywx1Y7Wu">https://t.co/D5ywx1Y7Wu @YorkuAMPD @TorontoMet @YorkUFGS Je me sens pompé avec mon CREW❤️ pic.twitter.com/L8LDDnctC9 —@LeenaManimekali

Le tweet a reçu un contrecoup immédiat, incitant le haut-commissariat de l’Inde à Ottawa à exhorte les autorités canadiennes de « prendre des mesures » contre ce qu’il a qualifié de « représentation irrespectueuse des dieux hindous » après avoir déclaré avoir reçu des plaintes de dirigeants de la communauté hindoue au Canada.

Le Musée Aga Khan s’est excusé d’avoir projeté le film affirmant que la présentation “n’est plus diffusée” et qu’il “regrette profondément” que l’une des courtes vidéos et “la publication sur les réseaux sociaux qui l’accompagne aient par inadvertance offensé”.

Université métropolitaine de Toronto s’est distancé de Manimekalai aussi bien.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait reçu une correspondance du haut-commissariat de l’Inde au sujet de ses préoccupations concernant le film et l’affiche, Affaires mondiales Canada a simplement répondu dans un communiqué que “les correspondances diplomatiques sont confidentielles” et que “le Canada respectera toujours la liberté d’expression”.

Laura Scaffidi, attachée de presse du ministre du Patrimoine Pablo Rodriguez, a également répondu dans un communiqué : « Menacer de commettre des actes de violence ou de viol contre quelqu’un en ligne est inacceptable et ne devrait jamais se produire. Nous savons que ce qui se passe en ligne ne reste pas en ligne.… Canadiens veulent que les entreprises de médias sociaux fassent plus pour résoudre ce problème.”

Action en justice lancée en Inde

Selon des rapports locaux en Inde, il y a plusieurs affaires policières contre Manimekalai dans divers États pour sa représentation de Kali et un avocat à New Delhi a déposé une plainte devant les tribunaux, demandant que la cinéaste et sa société soient empêchées de promouvoir l’affiche ou les vidéos du film. . Le tribunal de New Delhi a adressé une convocation à la directrice et à sa société, à laquelle Manimekalai a déclaré qu’elle répondrait.

Chandra Arya, un député libéral représentant la circonscription de Nepean, dans la région d’Ottawa, a également pris la parole. Il a déclaré qu’il était « douloureux » de voir l’affiche et a salué les excuses du Musée Aga Khan. Au cours des dernières années, “les groupes traditionnels anti-hindous et anti-indiens au Canada ont uni leurs forces”, a-t-il écrit, “résultant en des articles hindouphobes” et “des attaques contre nos temples hindous”.

Douloureux de voir l’affiche de Kaali de la cinéaste Leena Manimekalai.

Au cours des dernières années, des groupes traditionnels anti-hindous et anti-indiens au Canada ont uni leurs forces, ce qui a donné lieu à des articles hindouphobes dans les médias & attaques contre nos temples hindous.

Les excuses de @AgaKhanMuseum sont les bienvenues & apprécié —@AryaCanada

Manimekalai conteste cette caractérisation. “J’ai le droit de réclamer mon texte, mes cultures, mes dieux, ma sexualité et mon savoir aux intégristes.”

La cinéaste a déclaré que la version de Kali dans le film est basée sur le Kali de son État méridional du Tamil Nadu – un esprit féministe autochtone qui renonce au patriarcat et accepte la viande, l’alcool et la fumée des villageois.

Dans le court métrage, Manimekalai incarne Kali elle-même, alors qu’elle erre dans les rues de Toronto la nuit à la recherche d’appartenance. À un moment donné, elle accepte une cigarette d’un homme sur un banc de parc.

C’est sa vision du multiculturalisme au Canada et une célébration de sa diversité, a-t-elle déclaré.

“C’est mon ode à Kali”, a déclaré Manimekalai.

“Je sens aussi que le regard des peaux brunes s’exotisme en permanence, alors [the film] est un commentaire parallèle sur ce que je ressens en tant que personne brune et queer vivant à Toronto et ce que d’autres personnes de différentes cultures ressentent en voyant une personne comme celle-ci.”

Un personnage sacré

Alors que les partisans disent que Manimekalai a pleinement droit à sa liberté artistique, les critiques soutiennent que la représentation de Kali par le réalisateur manque de respect à une figure sacrée.

Pour Arti Dhand, professeure agrégée au département d’études religieuses de l’Université de Toronto, spécialisée dans les religions sud-asiatiques, y compris l’hindouisme, voir l’affiche était “un peu personnellement choquant, mais pas d’une manière terriblement offensante”, car elle a dit qu’elle n’avait pas Je n’ai jamais vu la déesse représentée en train de fumer auparavant.

Mais, dit-elle, elle n’a pas non plus de problème avec la représentation, car Kali est une “figure contre-normative” qui boit de l’alcool et danse nue dans les rues.

L’hindouisme a historiquement permis une flexibilité considérable sur les images des divinités et a inclus diverses représentations, a déclaré Dhand. Les gens qui s’offensent sont une tendance récente.

“Il y a des gens plus sensibles à ce genre de choses maintenant qu’ils ne l’étaient dans le passé”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il existe des normes différentes pour ce que les divinités peuvent faire dans la mythologie par rapport aux vraies femmes.

“Des choses comme [women] fumer sont encore choquants dans certains cercles de la société indienne.”

Selon certains experts culturels, bon nombre de ces voix critiques font partie d’un mouvement politique organisé qui érode la liberté d’expression des gens, même au-delà des frontières de l’Inde.

Le bâtiment de la Cour suprême de l’Inde à New Delhi est photographié en 2016. Une action en justice a été intentée contre le cinéaste en Inde devant un autre tribunal. (Tsering Topgyal/Associated Press)

“Le gouvernement au pouvoir … utilise toutes sortes de mécanismes – que ce soit la loi, que ce soit la censure – pour arrêter tout type de conversation”, a déclaré Chandrima Chakraborty, professeur d’anglais et d’études culturelles à l’Université McMaster à Hamilton.

Chakraborty a déclaré qu’elle comprenait certains des contrecoups du film et ajoute que “les choix créatifs ont des conséquences”.

Cependant, a-t-elle dit, la pression politique et les appels à la violence sont une tendance préoccupante. “Il est ironique que vous soyez si soucieux de protéger le caractère sacré des déesses, mais vous ne protégez pas le caractère sacré des femmes vivantes et respirantes.”

Chakraborty a déclaré que l’appropriation des dieux hindous pour conduire un programme politique est devenue la norme ces dernières années.

“Un certain nombre de dieux ont été refaits afin de répondre à l’agenda … le manifeste de cet hindouisme majoritaire. C’est une énorme préoccupation”, a-t-elle déclaré. “Il ne semble pas y avoir d’espace où vous pouvez être nationaliste, mais vous pouvez aussi critiquer.”

“Profondément troublant”

Depuis que la controverse a éclaté, plusieurs groupes hindous ont également manifesté leur soutien à Manimekalai. y compris les hindous pour les droits de l’homme basés aux États-Unis, qui a publié un communiqué lundi disant que le cinéaste a “tout à fait le droit d’explorer ces [Hindu] traditions à travers son art.”

Il a qualifié les excuses de l’Université métropolitaine de Toronto et du Musée Aga Khan de “profondément troublantes”. L’organisation a écrit une lettre au musée, l’exhortant à considérer le “contexte social et politique plus large” et a expliqué comment les excuses alimentent le “récit troublant et totalement faux de l’extrême droite hindoue d’une identité hindoue homogénéisée et monolithique”.

Malgré le soutien, Manimekalai a déclaré qu’elle ne se sentait pas en sécurité pour rentrer chez elle en Inde tant que ses batailles juridiques ne seraient pas résolues.

Cependant, elle a déclaré que cette expérience ne l’empêcherait pas de faire de l’art.

“Je mourrai si je ne fais pas des films auxquels je crois. Je mourrai si je ne peux pas défendre mes films.”