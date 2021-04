Le cinéaste tamoul KV Anand n’est plus, les célébrités tolèrent la disparition prématurée avec des messages sincères! | Actualités régionales

New Delhi: L’éminent réalisateur et directeur de la photographie KV Anand est décédé d’un arrêt cardiaque à l’âge de 54 ans aux petites heures de vendredi (30 avril). Il était surtout connu pour des films tels que Ko, Ayan, Maattraan, Kaappaan. La nouvelle a été confirmée par le publiciste de cinéma Riaz K Ahmed via un message Twitter.

Cinéaste légendaire #KVAnand (Âgé de 54 ans) décède aujourd’hui tôt le matin à 3 heures du matin en raison d’un arrêt cardiaque Que son âme repose en paix #RIPKVAnand Monsieur – RIAZ K AHMED (@RIAZtheboss) 30 avril 2021

Au cours des dernières semaines, l’industrie cinématographique indienne a perdu de nombreuses icônes telles que le réalisateur Thamira, le compositeur de musique Shravan Rathod, l’acteur-comédien Vivek et l’actrice chevronnée Shashikala. La disparition prématurée du réalisateur tamoul KV Anand est un autre énorme choc pour la fraternité cinématographique.

De nombreuses célébrités du Sud se sont tournées vers les médias sociaux pour se féliciter de la mort tragique du talentueux réalisateur et cinéaste de plusieurs films à succès.

Jetez un œil à leurs tweets:

C’est absolument choquant #RIPkvanandsir – Manjima Mohan (@mohan_manjima) 30 avril 2021

J’ai perdu un autre grand humain et un bon ami aujourd’hui. Profondément attristé! #RIPKVAnand

Monsieur. Tu me manqueras!!! – Réalisateur Ahmed (@Ahmed_filmmaker) 30 avril 2021

Choqué et profondément attristé de se réveiller à cette horrible nouvelle! #RIPKVAnand – Prasanna (@Prasanna_actor) 30 avril 2021

Un lauréat d’un prix national. #KVAnand est facilement le meilleur directeur de la photographie pour les films au format commercial. Son esthétique en grandeur est inégalée. Kadhal Desam, Mudhalvan, Shivaji, Chellame était facilement son meilleur travail. Triste de le perdre si tôt. #RipKVAnand – Dharma Chandru (@dharmachandru) 30 avril 2021

Quelle nouvelle choquante pour se réveiller. Incroyable. Mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis. #RIPKVAnand Sarre – venkat prabhu (@vp_offl) 30 avril 2021

Un gentleman si bien élevé, à la voix douce et un paquet de talent éprouvé! Choqué d’entendre la nouvelle, force pour la famille#Ayan sera pour toujours mon travail préféré! #RIPKVAnand Monsieur – Vikram Prabhu (@iamVikramPrabhu) 30 avril 2021

La plupart d’entre nous auraient vu Ayan, Mudhalvan et Sivaji plusieurs fois et continueraient à le faire à la télévision et en ligne. Tel est le niveau de joie et de divertissement de ces films! En tant que directeur d’Ayan et directeur de la photographie des deux autres, #KVAnand monsieur serait dans les mémoires pour toujours! #RIPKVAnand – Kaushik LM (#StaySafe) (@LMKMovieManiac) 30 avril 2021

Choquant … je ne peux pas croire ça … RIP monsieur – aishwarya rajesh (@aishu_dil) 30 avril 2021

Après un bref passage en tant que photojournaliste, KV Anand est passé à la cinématographie dans les années 1990. Ses débuts derrière la caméra étaient pour le film malayalam Thenmaavin Kombath, qui lui a également valu un prix national.

Anand a monté la caméra pour 14 films dans des langues telles que le tamoul, le télougou, le malayalam et l’hindi. Son dernier travail en tant que directeur de la photographie est venu avec Sivaji: The Boss (2007), le Rajinikanth-star réalisé par Shankar.

Que son âme repose en paix!