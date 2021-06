Le cinéaste Sanjay Gupta RÉAGIT aux informations faisant état de ses retrouvailles avec Sanjay Dutt pour « Zinda 2 »

Après que quelques informations dans les médias aient suggéré que le cinéaste Sanjay Gupta se réunissait avec l’acteur Sanjay Dutt après 14 ans pour travailler sur la suite du film « Zinda », le réalisateur a utilisé son compte Twitter pour dénoncer les fausses nouvelles.

Démenti sur le site de microblogging, Sanjay a écrit en citant un article sur Twitter qu’il s’agissait d’une « fausse exclusivité ». Il a écrit : « False Exclusive !!! Quand tout est en place, je suis le premier à annoncer fièrement mon prochain. Ce n’est pas ça ! »

S’adressant à ETimes, Sanjay a déclaré: « Les rapports sur » Zinda 2 « sont complètement faux, mais je travaillerai certainement avec Sanjay Dutt dès que quelque chose de bien se présentera. Nous avons un long héritage de travail et si nous devons nous réunir, ce doit être pour quelque chose de vraiment stimulant et mémorable. Je ne peux pas aller à Sanju avec à peu près n’importe quoi. Ce doit être un rôle exceptionnel, c’est aussi un grand défi pour lui. Dès que cela viendra, je serai à son porte ».

Pour les non avertis, le cinéaste et Sunjay Dutt ont travaillé ensemble dans quelques projets dans le passé, notamment « Kaante », « Musafir », « Zinda », « Shootout at Lokhandwala » et « Aatish ».

Côté travail, alors que Sanjay Gupta a réalisé pour la dernière fois « Mumbai Saga », Sanjay Dutt sera vu dans « KGF: Chapter 2 ».