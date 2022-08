Le cinéaste russe coincé entre Hollywood et Moscou

En décembre dernier, quelques mois avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine, Kirill Serebrennikov, le metteur en scène de cinéma et de théâtre, a demandé une libération conditionnelle pour bonne conduite. Serebrennikov a été arrêté en 2017 pour détournement de fonds, bien qu’il soit largement admis que son véritable délit était de produire un travail qui irritait le Kremlin. Il a passé 20 mois en résidence surveillée et une autre année en procès, avant d’être condamné à trois ans de probation. Fin mars, un tribunal russe a suspendu le reste de sa peine et, dès le lendemain, il s’est enfui en Allemagne. En mai, il était au Festival de Cannes, dans le sud de la France, pour la première de son nouveau film, “La femme de Tchaïkovski”. Lorsque Serebrennikov a émergé dans une petite salle du Palais des Festivals pour une conférence de presse, l’animateur l’a présenté comme “quelqu’un qu’on attendait avec impatience depuis trois ans”.

Serebrennikov avait raté les avant-premières de ses deux derniers films au festival : “Summer”, en 2018, lorsqu’il était confiné dans son appartement de Moscou sous la surveillance d’un moniteur de cheville, et “Petrov’s Flu” l’an dernier. Cannes fait partie d’une poignée de festivals européens où les dirigeants d’Hollywood vont chercher des talents. Une bonne performance là-bas peut propulser un réalisateur d’art et d’essai à la tête d’un film hollywoodien ou à la vente de son prochain long métrage. Sans la guerre, la présence de Serebrennikov cette année aurait marqué le retour triomphal d’un dissident. Mais après que les cinéastes ukrainiens ont appelé au boycott de la culture russe, Serebrennikov a surtout été traité comme un représentant de son pays hostile. La journée a tout de suite commencé difficilement lorsqu’un journaliste de Moldavie, qui borde l’Ukraine, s’est levé et a déclaré que si la guerre ne se terminait pas bientôt, Odessa serait bientôt assiégée par des bombes.

Serebrennikov était assis à l’avant de la salle avec des lunettes teintées et une casquette noire, sur un fond qui comportait une image fixe de “The Truman Show”. Le réalisateur a rappelé à tous que son film avait été tourné avant la guerre, mais a dit qu’il comprenait ceux qui voulaient le boycotter. “C’est tellement blessant ce qui arrive à leur pays”, a-t-il dit en réponse à une autre question, “si insupportable, si difficile”. Mais, a-t-il ajouté, « appelant à une interdiction fondée sur la nationalité, nous sommes déjà venus ici. Ce n’est pas possible et cela ne peut pas être fait. »