Le cinéaste révèle pourquoi Abhishek Bachchan et Karisma Kapoor ont rompu leurs fiançailles ; dit: ‘Ils n’étaient vraiment pas faits l’un pour l’autre’

Ce n’est un secret pour personne qu’Abhishek Bachchan et Karisma Kapoor étaient dans une relation amoureuse. Selon les rapports, les deux sont sortis ensemble pendant près de 5 ans au début des années 2000 et ils étaient sur le point de se marier. Abhishek et Karisma s’étaient même fiancés mais bientôt ils l’ont annulé sans donner de raison. Dans une nouvelle interview, le cinéaste Suneel Darshan a révélé pourquoi Abhishek et Karisma n’étaient jamais censés être ensemble.

En tant que producteur de son film de 2002 Haan Maine Bhi Pyaar Kiya, Suneel a observé de près l’équation d’Abhishek et Karisma sur les plateaux. Le film a été réalisé par Dharmesh Darshan et a également présenté Akshay Kumar. Après que le film a été bombardé au box-office, Abhishek et Karisma se sont séparés et c’est le seul qu’ils ont travaillé ensemble.

Lorsque Suneel a été interrogé sur la relation supposée entre Abhishek et Karisma, le cinéaste a déclaré qu’il n’y avait pas de rumeurs mais que c’était la vérité. Il a dit qu’ils allaient se marier et qu’il avait lui-même assisté à leurs fiançailles. Mais pendant les tournages, le cinéaste s’est rendu compte qu’Abhishek et Karisma n’étaient pas censés être gentils ensemble puisqu’ils se chamaillaient constamment sur les plateaux.

“Ils n’étaient vraiment pas du genre” faits l’un pour l’autre “. Il y avait des querelles constantes. Peut-être que c’est comme ça que certaines personnes sont. Je me suis toujours demandé s’ils étaient vraiment du genre “faits l’un pour l’autre”. Abhishek est un gentil garçon. Lolo (le surnom de Karisma) est aussi une personne très gentille. Mais peut-être que certaines choses sont destinées”, a déclaré Suneel à Bollywood Hungama.

Abhishek a ensuite épousé Aishwarya Rai Bachchan et ils sont maintenant parents de leur fille Aaradhya. Karisma s’est mariée avec l’homme d’affaires basé à Delhi Sanjay Kapur et a eu deux enfants, une fille Samaira et un fils Kiaan. Ils ont divorcé en 2016.