Le cinéaste-producteur Vikram Bhatt BRISE LE SILENCE sur Mukesh Bhatt, la scission professionnelle de Mahesh Bhatt

Le cinéaste-producteur Vikram Bhatt a parlé mardi de la scission professionnelle entre les frères Mukesh et Mahesh Bhatt. Déclarant que son patron (Mahesh Bhatt) lui a dit de ne pas en parler, Vikram a ajouté qu’il devra l’écouter.

Dans une interview avec ETimes, interrogé sur la scission professionnelle entre ses oncles Mahesh et Mukesh Bhatt, Vikram a déclaré à la publication: «Quoi que j’aie à dire, je ne le dirai pas car mon patron Mahesh Bhatt m’a demandé de ne pas parler de ce sujet et Je dois l’écouter. «

Pour l’inversé, Vikram a récemment réalisé un film – «Cold», qui a été écrit par Mahesh Bhatt avec Suhir Sen Gupta. En 2004, après avoir travaillé sur «Inteha» pour Vishesh Films, son septième film consécutif avec les Bhatts, Vikram a exploré des films en dehors de la bannière Bhatt; il est cependant revenu pour diriger «Raaz 3» en 2012. Plus récemment, l’émission Web de Vikram «Bisaat» pour MX Player a reçu des critiques élogieuses de tous les horizons.

Quant à Mukesh et Mahesh Bhatt, les frères se sont séparés professionnellement en janvier 2021. Bien que Mahesh n’ait toujours pas commenté la scission, Mukesh Bhatt avait déclaré: «Mahesh n’est pas en soi en dehors de Vishesh Films. Veuillez clarifier les choses. La société Vishesh Films a été à moi; mon frère a été consultant créatif sur plusieurs projets même après avoir arrêté de réaliser. Si j’ai un film par la suite où j’ai besoin de lui, il sera là pour sa créativité. Nous n’avons eu aucun combat, mais il ne veut pas pour occuper le poste plus. Sakshi et Vishesh (les enfants de Mukesh) vont faire avancer l’héritage de Vishesh Films. Ils ont des idées brillantes et je serai toujours là pour les guider avec mon expérience. Le temps est venu pour mes enfants de grandir dans le domaine de la réalisation de films qui nous passionne. «

Auparavant, à propos des Bhatt, l’acteur Emraan Hashmi, proche des deux vétérans de l’industrie cinématographique, avait déclaré: «J’ai beaucoup de bons souvenirs de Vishesh Films. Je souhaite juste que nous revenions tous ensemble pour faire un film. Je ne le fais pas. sachez quel sera le sujet, cependant. Mais pour répondre à votre question, eh bien, toutes les bonnes choses ont une fin. Les équations changent. Rien n’est permanent. Et je dis cela sans connaître les détails de ce qui s’est passé entre elles. «