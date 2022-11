Le cinéaste Paul Haggis condamné à payer 7,5 millions de dollars à l’accusateur de viol lors d’un procès à New York – National

Un jury a ordonné jeudi au cinéaste primé aux Oscars Paul Haggis de payer au moins 7,5 millions de dollars à une femme qui l’a accusé de viol dans l’une des nombreuses affaires de l’ère #MeToo qui ont mis en jugement le comportement de notables d’Hollywood cet automne. Le jury prévoit également d’accorder des dommages-intérêts punitifs supplémentaires.

Passant du sexe à la socialisation sur le tapis rouge à la Scientologie, le procès civil a opposé Haggis, connu pour avoir écrit les meilleurs films oscarisés “Million Dollar Baby” et “Crash”, contre Haleigh Breest, une publiciste qui l’a rencontré alors qu’il travaillait à des premières de films en le début des années 2010. Après une afterparty de projection en janvier 2013, il lui a proposé de la ramener chez elle et l’a invitée dans son appartement de New York pour prendre un verre.

Après avoir embrassé ses avocats, Breest a déclaré qu’elle était “très reconnaissante” du verdict alors qu’elle quittait le tribunal. Haggis a refusé de commenter.

Il s’est assis immobile pendant la lecture du verdict, puis s’est tourné pour regarder ses trois filles adultes dans le public de la salle d’audience. L’un avait pleuré sur l’épaule d’une sœur.

Breest, 36 ans, a déclaré que Haggis l’avait ensuite soumise à des avances non désirées et l’avait finalement forcée à pratiquer le sexe oral et l’avait violée malgré ses supplications d’arrêter. Haggis, 69 ans, a déclaré que le publiciste était coquette et, tout en semblant parfois “en conflit”, a initié des baisers et des relations sexuelles orales dans une interaction entièrement consensuelle. Il a dit qu’il ne se souvenait pas s’ils avaient eu des rapports sexuels.

Les jurés se sont rangés du côté de Breest, qui a déclaré avoir subi des conséquences psychologiques et professionnelles de sa rencontre avec Haggis. Elle a porté plainte fin 2017.

« Je pensais que j’allais me faire raccompagner à la maison. J’ai accepté de boire un verre. Ce qui s’est passé n’aurait jamais dû arriver. Et cela n’avait rien à voir avec moi, et tout à voir avec lui et ses actions », a-t-elle déclaré aux jurés le mois dernier.

Tout en lui accordant 7,5 millions de dollars pour compenser ses souffrances, le jury a conclu que des dommages-intérêts punitifs devraient également être accordés. Les jurés reviennent lundi pour d’autres procédures judiciaires afin de les aider à décider de ce montant.

Le verdict est intervenu des semaines après qu’un autre jury civil, dans le palais de justice fédéral voisin, a décidé que Kevin Spacey n’avait pas abusé sexuellement de son collègue acteur et alors adolescent Anthony Rapp en 1986. Pendant ce temps, l’acteur de “That ’70s Show” Danny Masterson et l’ancien film Le magnat Harvey Weinstein est jugé, séparément, pour viol à Los Angeles. Les deux nient les allégations et Weinstein fait appel d’une condamnation à New York.

Les quatre cas ont suivi la remontée #MeToo de dénonciations, de divulgations et de demandes de responsabilité pour inconduite sexuelle, déclenchée par des reportages d’octobre 2017 sur des décennies d’allégations concernant Weinstein.

Breest, en particulier, a déclaré qu’elle avait décidé de poursuivre Haggis parce que ses condamnations publiques de Weinstein l’avaient exaspérée: “Cet homme m’a violée, et il se présente comme un champion des femmes dans le monde”, se souvient-elle avoir pensé.

Quatre autres femmes ont également témoigné qu’elles avaient subi des passes violentes et importunes – et dans un cas, un viol – par Haggis lors de rencontres distinctes remontant à 1996. Aucune des quatre n’a engagé de poursuites judiciaires.

“Le comportement m’a montré qu’il était quelqu’un qui n’allait jamais s’arrêter”, a témoigné une femme, affirmant que Haggis avait tenté à plusieurs reprises de l’embrasser contre son gré et l’avait même suivie dans et hors d’un taxi jusqu’à son appartement à Toronto en 2015. Ses avocats ont cherché à attaquer la crédibilité des accusateurs.

L’Associated Press n’identifie généralement pas les personnes qui disent avoir été agressées sexuellement à moins qu’elles ne se manifestent publiquement, comme l’a fait Breest.

Haggis a nié toutes les allégations. Il a déclaré aux jurés que les accusations l’avaient ébranlé.

“J’ai peur parce que je ne sais pas pourquoi les femmes, pourquoi n’importe qui, mentiraient à propos de choses comme ça”, a-t-il déclaré. Pendant ce temps, sa défense a présenté des jurés à plusieurs femmes – dont l’ex-femme et ancienne membre de longue date de la distribution de “Dallas” Deborah Rennard – qui ont déclaré que le scénariste-réalisateur l’avait pris à bras le corps lorsqu’elles avaient repoussé ses ouvertures romantiques ou sexuelles.

Pendant trois semaines de témoignages, le procès a examiné les messages texte que Breest a envoyés à des amis sur ce qui s’est passé avec Haggis, les e-mails entre eux avant et après la nuit en question et certaines différences entre leur témoignage et ce qu’ils ont dit dans les premiers documents judiciaires.

Les deux parties ont débattu de la capacité physique de Haggis à mener l’attaque présumée huit semaines après une opération à la colonne vertébrale. Les experts en psychologie ont offert des perspectives contradictoires sur ce que l’on a appelé les idées fausses répandues sur le comportement des victimes de viol, telles que les hypothèses selon lesquelles les victimes n’auraient aucun contact ultérieur avec leurs agresseurs.

Et les jurés ont entendu de nombreux témoignages sur l’Église de Scientologie, la religion fondée par l’auteur de science-fiction et de fantasy L. Ron Hubbard dans les années 1950. Haggis a été un adhérent pendant des décennies avant de renoncer publiquement et de dénoncer la Scientologie en 2009.

Grâce au témoignage de Haggis et d’autres anciens membres, sa défense a fait valoir que l’église avait entrepris de le discréditer et aurait pu avoir quelque chose à voir avec le procès.

Aucun témoin n’a déclaré savoir que les accusateurs de Haggis ou les avocats de Breest avaient des liens avec la Scientologie, et ses avocats ont reconnu que Breest elle-même n’en avait pas. Pourtant, l’avocate de Haggis, Priya Chaudhry, a cherché à persuader les jurés qu’il y avait “les empreintes, mais peut-être pas les empreintes digitales, de l’implication de la Scientologie ici”.

L’église a déclaré dans un communiqué qu’elle n’était pas impliquée dans l’affaire, affirmant que Haggis tentait de faire honte à ses accusateurs avec une affirmation “absurde et manifestement fausse”. Les avocats de Breest l’ont qualifié de “théorie du complot honteuse et non étayée”.

Né au Canada, Haggis a fait ses débuts en tant que scénariste de télévision, écrivant finalement des épisodes de séries bien connues des années 1980 telles que “Diff’rent Strokes” et “Thirtysomething”. Il a fait irruption dans le cinéma avec “Million Dollar Baby” et “Crash”, qu’il a également réalisé et coproduit. Chaque film a remporté l’Oscar du meilleur film, respectivement pour 2004 et 2005, et Haggis a également remporté un Oscar du scénario pour “Crash”.

Ses autres crédits incluent le scénario nominé aux Oscars pour “Letters From Iwo Jima” et les scénarios des films de James Bond “Casino Royale” et “Quantum of Solace”.