Le cinéaste Paul Haggis condamné à payer 2,5 millions de dollars supplémentaires en poursuite pour viol – National

Le scénariste oscarisé Paul Haggis a été condamné lundi à payer 2,5 millions de dollars supplémentaires de dommages et intérêts dans un procès pour viol, portant le total à 10 millions de dollars pour une femme qui a déclaré l’avoir agressée sexuellement il y a près de dix ans.

Alors que les avocats de l’accusatrice Haleigh Breest ont qualifié le verdict de juste, Haggis a insisté sur le fait qu’il avait été faussement accusé et qu’il avait été ruiné financièrement en combattant l’affaire civile. Il a juré de faire appel.

« Je ne peux pas vivre avec des mensonges comme ça. Je mourrai en blanchissant mon nom », a-t-il déclaré en quittant le tribunal.

Le scénariste et réalisateur Paul Haggis, au centre, quitte le tribunal après avoir été reconnu coupable dans une poursuite civile pour agression sexuelle, le jeudi 10 novembre 2022, à New York.

Breest, un publiciste, a déclaré que Haggis l’avait violée et l’avait forcée à pratiquer le sexe oral dans son appartement de New York le 31 janvier 2013. Il dit qu’ils ont eu une rencontre consensuelle.

Le jury s’est rangé du côté de Breest la semaine dernière, lui a accordé 7,5 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires pour souffrances et a décidé qu’elle devait également des dommages-intérêts punitifs. Les jurés sont retournés au tribunal lundi pour entendre des témoignages sur les finances de Haggis et décider combien il devrait payer de plus.

La publiciste Haleigh Breest sourit en quittant le tribunal après que le scénariste et réalisateur Paul Haggis a été reconnu coupable dans une poursuite civile pour agression sexuelle, le jeudi 10 novembre 2022, à New York.

Ils ont suivi un cours rapide sur le financement de films alors que Haggis était interrogé sur ses revenus sur des films tels que les gagnants des meilleurs films aux Oscars. Accident et Bébé à un million de dollarset les films de James Bond Casino Royale et Quantum de réconfort.

Tout en expliquant les complexités de la rémunération des scénaristes, il a estimé qu’au cours de ses quatre décennies passées à la télévision et au cinéma, il avait gagné jusqu’à 25 millions de dollars – avant impôts, frais d’agents et autres représentants et répartition des actifs avec ses deux ex-femmes.





Le cinéaste de 69 ans a déclaré lors de l’audience de lundi qu’il avait subi diverses pertes financières au fil des ans – y compris la destruction d’une maison mal assurée lors du tremblement de terre de Northridge en 1994 – mais que le procès de Breest l’avait anéanti. Il a déclaré que ses factures juridiques dépassaient 2,6 millions de dollars, tandis que sa carrière s’est brusquement tarie.

« J’ai dépensé tout l’argent dont je disposais. J’ai vidé mon régime de retraite, j’ai vécu sur des prêts, pour payer cette affaire dans une croyance très naïve en la justice », a-t-il déclaré devant le tribunal.

Les avocats de Breest ont remis en question les affirmations de Haggis selon lesquelles il était fauché.

“Rien de ce que dit Paul Haggis n’est digne de confiance”, a déclaré l’avocat Ilann Maazel.

Après le verdict, il a déclaré que le jury “avait fait ce qu’il fallait”. Les jurés ont quitté le tribunal sans faire de commentaires.

Breest, 36 ans, a déclaré qu’elle avait subi à la fois un préjudice professionnel et psychologique suite à ce qui s’était passé après avoir accepté une invitation à prendre un verre dans son appartement après la première d’un film.

Elle a refusé de commenter lundi. Dans une déclaration après le verdict initial jeudi, elle a déclaré qu’elle appréciait “l’opportunité de demander justice et de rendre des comptes devant le tribunal – et que le jury a choisi de suivre les faits – et m’a crue”.

Elle a intenté une action en dommages-intérêts non précisés. Haggis n’a pas été accusé au pénal dans cette affaire.

L’Associated Press n’identifie généralement pas les personnes qui disent avoir été agressées sexuellement à moins qu’elles ne se manifestent publiquement, comme l’a fait Breest.