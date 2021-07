Le cinéaste Madhu Mantena va créer un univers cinématographique basé sur l’histoire et la mythologie indiennes, l’appelle « mytho-verse »

Avec une multitude de cinéastes et d’acteurs qui trouvent leur chemin dans des scripts fondés sur la mythologie, notamment « Ram Setu et « Adipurush », le cinéaste Madhu Mantena envisage de créer un univers mythologique dans le cinéma indien.

Prenant son compte Instagram, Mantena a partagé une photo abstraite teintée de rouge qui contient un dieu et un démon. La photo a « Histoires de la mythologie indienne » et « Mythoverse » écrit dessus.

En partageant la photo, il a écrit : « Travailler sur le premier univers cinématographique indien basé sur l’histoire et la mythologie indiennes. Notre premier film commence à Treta Yuga. 1,8 milliard d’années se sont écoulées dans ce Kalpa jusqu’à présent… »

Le cinéaste avait récemment parlé de son projet de faire deux épopées, « Ramayana » et « Mahabharata ». Aujourd’hui (15 juillet), le cinéaste a annoncé sur ses réseaux sociaux le « Mytho-Verse » qu’il cherche à diffuser sur les écrans. Il a partagé: « L’univers consiste à raconter les histoires dans leur gloire et à raconter de nouvelles histoires avec ces personnages du Kali Yuga ».

Il a en outre expliqué : « La beauté de la mythologie est que les histoires sont pertinentes même dans la société d’aujourd’hui. Donc, je crée un monde appelé Mytho-Verse. L’histoire commence à Treta Yuga puis se déplace à Dwapara Yuga et enfin à Kali Yuga. Nous essayons de créer un univers transcendant non seulement le passé, mais aussi vers le futur. L’univers consiste à raconter les histoires dans leur gloire et à raconter de nouvelles histoires avec ces personnages du Kali Yuga.

Conscient du fait que de nombreux autres cinéastes recherchent également des films sur des sujets similaires, Madhu a promis une expérience unique et de classe mondiale à tous les téléspectateurs en ce qui concerne ‘Ramayana’, ‘Mahabharata’ et le Mytho-verse. Il a partagé: «Nous le faisons pour le public mondial. Nous voulons raconter ces histoires à tous les publics parce que les émotions de base sont les mêmes pour tout le monde. »

Le cinéaste travaille actuellement sur ‘Ramayana’ qui sera réalisé par Nitesh Tiwari et Ravi Udyavar. Le scénario est écrit par Sridhar Raghavan et la trilogie live-action sera coproduite par le fidèle telugu Allu Aravind et le fondateur de Prime Focus Namit Malhotra. D’autre part, ‘Mahabharata’ sera raconté du point de vue de Draupadi, un projet sur lequel Mantena collabore avec la superstar Deepika Padukone.