Le cinéaste iranien arrêté l’été dernier entame une grève de la faim en prison

Un réalisateur iranien qui a été arrêté l’été dernier, quelques semaines avant la sortie de son dernier film, a entamé une grève de la faim pour protester contre son maintien en détention au milieu de plus de quatre mois de manifestations antigouvernementales.

Jafar Panahi, dont les films ont enthousiasmé la critique et remporté de nombreux prix internationaux, a publié un communiqué disant qu’il refuserait de la nourriture ou des médicaments à partir de mercredi “pour protester contre le comportement extra-légal et inhumain de l’appareil judiciaire et sécuritaire”.

Il fait partie d’un certain nombre d’artistes iraniens, de personnalités sportives et d’autres célébrités qui ont été arrêtés après avoir dénoncé la théocratie iranienne. De telles arrestations sont devenues de plus en plus fréquentes depuis que des manifestations nationales ont éclaté en septembre à la suite de la mort d’une jeune femme en garde à vue.

Panahi, 62 ans, a été condamné à six ans de prison en 2011 pour production de propagande antigouvernementale, mais sa peine n’a jamais été exécutée. Interdit à la fois de voyager et de faire du cinéma, il a continué à faire des films underground qui ont été diffusés à l’étranger avec un grand succès.

LE RÉALISATEUR PAUL HAGGIS DIRIGE UN PACK DE STARS HOLLYWOODIENNES POUR PROTESTER CONTRE L’EMPRISONNEMENT DU CINÉASTE IRANIEN JAFAR PANAHI

Il a été arrêté en juillet alors qu’il s’était rendu au parquet de Téhéran pour s’enquérir de l’arrestation de deux autres cinéastes iraniens. Un juge a par la suite décidé qu’il devait purger la peine précédente.

Son dernier film, “No Bears”, dans lequel il joue une version romancée de lui-même tout en réalisant un film le long de la frontière irano-turque, a été présenté en première au Festival du film de Venise en septembre, une semaine avant le début des manifestations. Le New York Times et l’Associated Press l’ont nommé l’un des 10 meilleurs films de l’année, et le critique de cinéma Justin Chang du Los Angeles Times l’a qualifié de meilleur film de 2022.

Les manifestations ont éclaté après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu’elle était détenue par la police des mœurs iranienne pour avoir prétendument violé le code vestimentaire islamique strict du pays. Les manifestations se sont rapidement transformées en appels au renversement des religieux au pouvoir en Iran, un défi majeur à leur règne de quatre décennies.

L’IRAN ET LA RUSSIE VONT INTÉGRER LES SYSTÈMES BANCAIRES POUR CONTOURNER LES SANCTIONS OCCIDENTALES

Mercredi, une centaine de personnes ont participé à une manifestation dans la ville d’Abdanan, dans l’ouest de l’Iran, a rapporté l’agence de presse semi-officielle Tasnim. Il a indiqué que cinq “émeutiers” avaient été légèrement blessés lors de l’intervention des forces de sécurité et que 10 personnes avaient été arrêtées, sans donner plus de détails.

L’Iran restreint fortement l’accès des médias aux manifestations et coupe périodiquement Internet, ce qui rend difficile la confirmation d’incidents spécifiques ou l’évaluation de l’ampleur des manifestations en cours.

Au moins 527 manifestants ont été tués et plus de 19 500 personnes ont été détenues depuis le début des manifestations, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui a suivi de près les troubles. Les autorités iraniennes n’ont pas publié de chiffres officiels sur les décès ou les arrestations.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Taraneh Alidoosti, la star de 38 ans du film “The Salesman” d’Asghar Farhadi, oscarisé en 2016, a été arrêtée en décembre après s’être rendue sur les réseaux sociaux pour critiquer la répression des manifestations. Elle a été libérée trois semaines plus tard sous caution.