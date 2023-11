Le cinéaste indonésien MD Entertainment veut rattraper son retard sur la Corée

Manoj Punjabi, le patron de la maison de production indonésienne MD Entertainment, se sent justifié. Il a refusé de libérer KKN de Desa Penari–un film d’horreur sur six étudiants qui pénètrent dans une partie bouclée d’un village – pendant la pandémie, affirmant qu’il a été « fait pour le cinéma ». Sorti en avril de l’année dernière, le film est désormais le film du pays d’Asie du Sud-Est. le plus rentable film jamais.

Les films locaux captent une part toujours croissante des regards indonésiens. Le contenu produit localement a capturé 61 % du marché l’année dernière, selon une étude de Spire Consulting. Et les films indonésiens se diffusent à l’étranger et deviennent un spectacle régulier dans les salles de cinéma. international de premier plan festivals de cinéma.

MD Divertissement, soutenu par le géant chinois de la technologie Tencent, est à l’avant-garde de cette industrie en plein essor. Fondé en 2002, le studio est déjà une référence locale. Il a produit l’année dernière trois des 10 films indonésiens les plus rentables, devenant ainsi le seul studio à avoir plus d’un film dans le classement.

Et le Pendjabi voit encore plus de croissance dans l’avenir de l’Indonésie. « Je nous considère comme la Corée du Sud il y a 15 ans », dit-il. «Quand vous êtes en retard, vous ne pouvez que grimper», dit-il.





Sous-protégé

L’Indonésie, la plus grande économie d’Asie du Sud-Est, constitue encore un marché cinématographique sous-développé. Cinémas dans le pays vendu plus de 53 millions billets l’année dernière, dépassant les niveaux d’avant la pandémie. Mais il reste encore beaucoup de marge de croissance.

Regarder un film reste encore un luxe pour de nombreux Indonésiens. Les billets peuvent coûter entre 3 et 6 dollars, soit environ le prix d’un repas pour un ménage moyen de la classe moyenne.

Il y a aussi un manque de cinémas. Ce pays d’Asie du Sud-Est ne dispose que d’un écran pour 137 500 habitants. Cela se compare à un écran pour 30 000 en Malaisie voisine, ou un écran par 16 000 dans la centrale de contenu de la Corée du Sud.

“Nous sommes très sous-sélectionnés en Indonésie”, a déclaré Punjabi.

Mais le réalisateur y voit une opportunité plutôt qu’une contrainte. Des marchés comme le Japon, la Corée du Sud et la Chine continentale sont « des pays développés, ils sont en tête », dit-il.

L’appétit pour le contenu local augmente, alors que les Indonésiens recherchent des films qui reflètent leur vie, explique Jeffrey Bahar, analyste chez Spire Consulting. Un film qui vend un million de billets est connu comme un film de « classe or » sur le marché ; En Indonésie, 14 films ont atteint ce rang cette année, dit Bahar.

Le marché cinématographique du pays se classe au sixième rang en termes de revenus totaux, exportations comprises, dans la région Asie-Pacifique, et passera à la quatrième place d’ici 2026, selon un rapport publié par le fournisseur d’études de marché Euromonitor International en juillet de l’année dernière.

Comment MD a vu le jour

Le Punjabi est un enfant de l’industrie cinématographique. Son père et son oncle faisaient partie de Multivision Plus, une maison de production et de cinéma nationale à succès. Sa famille a tenté de dissuader Punjabi de suivre leurs traces. Mais après de brefs passages dans le secteur des pâtes et papiers, et même comme propriétaire d’une usine textile, il finit par revenir à sa passion : le cinéma.

Il est « parti de zéro » et a rejoint l’entreprise familiale pendant sept ans, après quoi Punjabi et son père se sont séparés pour créer une nouvelle société : MD Entertainment.

MD a commencé avec « Sinetrons », la version locale des feuilletons. Le flux constant de production d’épisodes télévisés, en commençant par « un épisode par semaine, jusqu’à [one] par jour, à sept par jour, à 50 heures par semaine, [to] 2 000 heures par an », a contribué à donner à l’entreprise l’expérience nécessaire pour se développer dans des domaines comme le cinéma et l’animation, explique Punjabi.

La société a été la première société cinématographique à être cotée à la Bursa Indonesia, la bourse du pays, pour ses débuts en 2018. La société a décidé de procéder à une cotation publique pour être plus transparente et attirer les investisseurs, explique Punjabi.

Approuvé par Tencent

Aujourd’hui, MD Entertainment crée du contenu pour les services de streaming et les cinémas. Et contrairement à Hollywood, le Pendjabi ne voit pas les deux méthodes de diffusion en concurrence. Un film d’horreur comme KKN de Desa Penari peut-être mieux adapté au cinéma, dit-il, tandis qu’une comédie romantique fonctionne sur une plateforme de streaming.

Les plateformes de streaming recherchent des contenus asiatiques pouvant voyager à l’étranger. Netflix, qui a connu un énorme succès avec le cinéma et la télévision coréens avec des contenus comme Jeux de calmara réalisé son premier film original indonésien, La nuit vient pour nous, en 2018 et suivi d’une mise en service sept nouveaux projets fabriqués en Indonésie l’année dernière.

Punjabi espère que davantage de contenus indonésiens, y compris le sien, seront également diffusés à l’échelle mondiale. MD Entertainment est sorti KKN de Desa Penari en Malaisie, à Singapour et à Brunei. La société a des projets plus globaux en préparation, dit Punjabi, mais n’a pas fourni de détails au-delà de suggérer que des nouvelles viendraient l’année prochaine.

«Je vois une opportunité pour nous de nous mondialiser d’une manière très stratégique et intelligente», explique-t-il.

Et maintenant, le Pendjabi a un puissant soutien : Tencent, le géant chinois de la technologie et investisseur prolifique. L’achat par la société d’une participation de 15 % dans MD Entertainment en 2021 a changé la donne, a déclaré Punjabi.

L’intérêt de Tencent pour MD est apparu pendant la pandémie, lorsque la société cinématographique s’est tournée vers la création de séries avec des services de streaming comme Disney+ et WeTV de Tencent. Mon conférencier, mon mari, sorti pour la première fois sur WeTV fin 2020, est devenu viral sur les réseaux sociaux et figure toujours en bonne place sur la plateforme de Tencent. (La série implique un étudiant universitaire et un mariage arrangé avec le conférencier le plus détesté du campus).

Punjabi considère le soutien de Tencent comme un puissant soutien à son entreprise. «Je dirais que nous avons le label Halal!» dit-il, faisant référence à la certification religieuse selon laquelle un produit est conforme à la loi islamique – et est souvent recherché par les consommateurs des marchés musulmans.