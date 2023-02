Le cinéaste espagnol Carlos Saura est mort à 91 ans

MADRID – Carlos Saura, le célèbre cinéaste espagnol dont la carrière s’est étendue sur plus de sept décennies au cours desquelles il a remporté trois nominations aux Oscars pour le meilleur film en langue étrangère est décédé. Il avait 91 ans.

Saura était une réalisatrice populaire parmi les amateurs de cinéma d’art et d’essai.

Les trois films de Saura qui ont remporté les nominations aux Oscars pour le meilleur film en langue étrangère comprenaient “Mamá cumple 100 años” en 1979, “Carmen” en 1984 et “Tango” en 1999.

Saura s’est concentré ces dernières années sur la musique traditionnelle, produisant plusieurs films mettant en vedette des chanteurs et des danseurs de flamenco, ainsi que du fado ou de la jota, la chanson et la danse traditionnelles de son lieu de naissance, la région d’Aragon.

Saura a été active jusqu’à ses derniers jours. Son dernier film documentaire sur les origines et l’évolution des arts plastiques “Las paredes hablan” est sorti en salles il y a une semaine. “Cela montre son activité inlassable et son amour du travail jusqu’au dernier moment”, a déclaré l’Académie du film dans un message, le décrivant comme un cinéaste fondamental et irremplaçable dans l’histoire du cinéma espagnol.