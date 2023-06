Le cinéaste du Titanic James Cameron reproche aux créateurs du sous-marin Titan d’avoir emmené des passagers dans les profondeurs

Le cinéaste TITANIC James Cameron a fustigé les créateurs du sous-marin touristique condamné Titan pour avoir emmené des passagers dans les profondeurs.

Cameron – également patron d’une entreprise de submersibles – a déclaré que d’autres membres de l’industrie avaient fait part de leurs inquiétudes au voyagiste OceanGate au sujet de son navire.

James Cameron, photographié ci-dessus avec Paxton lors de leur voyage sur le Titanic, a fustigé les créateurs du sous-marin touristique condamné Titan Crédit : Capital Pictures

Il a dit qu’il était sceptique quant à la création par l’entreprise du sous-marin de 22 pieds avec une coque en fibre de carbone et en titane, ce qui aurait pu entraîner des fissures et des infiltrations d’eau.

Cameron, obsédé par le Titanic, a effectué 30 plongées sur l’épave et a réalisé en 2003 un film documentaire Ghosts of the Abyss sur une expédition avec le regretté acteur Bill Paxton.

Cameron a déclaré que ce n’était « qu’une question de temps » avant qu’une tragédie comme celle-ci ne se produise.

Il avait utilisé un sous-marin en céramique lors de ses visites à l’épave du navire, car il est plus résistant à la pression sous-marine.

Le Canadien de 68 ans, qui a réalisé le film à succès de 1997 avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, a déclaré à propos du design de Titan : « Je pensais que c’était une idée horrible.

« J’aurais aimé parler, mais j’ai supposé que quelqu’un était plus intelligent que moi, vous savez, parce que je n’ai jamais expérimenté cette technologie, mais ça sonnait juste mal. »

Il a ajouté: « Un certain nombre des meilleurs acteurs de la communauté des ingénieurs en submersion profonde ont même écrit des lettres à l’entreprise disant que ce qu’ils faisaient était trop expérimental pour transporter des passagers, et cela devait être certifié et ainsi de suite. »

Une vidéo de 2021 du chef d’OceanGate, Stockton Rush, décédé dans l’implosion, l’a montré disant qu’il avait «enfreint les règles» pour rendre les voyages possibles.

Il dit: « La fibre de carbone et le titane, il y a une règle, tu ne fais pas ça, eh bien je l’ai fait. »

Hier à la télévision américaine, Cameron a déclaré : « Le maillon le plus faible, si je devais mettre de l’argent sur les découvertes, était le cylindre en composite, la coque principale dans laquelle les gens se trouvaient. »