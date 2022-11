Le cinéaste de “Titanic” James Cameron a révélé que Leonardo DiCaprio n’était presque pas choisi pour un film classique

Le comportement de Leonardo DiCaprio était presque la pointe de l’iceberg pour le réalisateur de “Titanic” James Cameron.

Lors d’une interview avec GQ, Cameron a révélé que DiCaprio n’avait presque pas été choisi pour son célèbre rôle de Jack dans le drame romantique classique après avoir refusé de lire des lignes avec Kate Winslet pendant le processus d’audition.

“Il y a eu une réunion avec Leo, puis il y a eu un test d’écran avec Leo”, a expliqué Cameron.

BRENDAN FRASER PARLE DE LA RÉUNION AVEC LEONARDO DICAPRIO APRÈS DE NOMBREUSES ANNÉES POUR LES “TUEURS DE LA FLOWER MOON”

“La réunion était amusante parce que je suis assise dans ma salle de conférence, attendant de rencontrer un acteur… Je regarde autour de moi, et toutes les femmes de tout le bureau sont à la réunion… Elles voulaient toutes rencontrer Leo. C’était hystérique.”

Le réalisateur de “Titanic” a rappelé que la première rencontre avec DiCaprio s’était bien déroulée, car il “avait charmé tout le monde”.

Depuis que Cameron a pris goût à son jeu d’acteur, il a demandé à DiCaprio de revenir pour une lecture avec Winslet, qui était déjà enfermé pour jouer le rôle de Rose.

“Il est revenu quelques jours plus tard, et j’ai fait installer la caméra pour enregistrer la vidéo”, a poursuivi Cameron.

“TOP GUN: MAVERICK” DEPASSE “TITANIC” EN TANT QUE FILM NATIONAL LE PLUS RENTABLE DE PARAMOUNT PICTURES DANS SA SORTIE INITIALE

“Il ne savait pas qu’il allait faire le test. Il pensait que c’était une autre réunion pour rencontrer Kate. Alors j’ai dit : ‘D’accord, on va juste aller dans la pièce d’à côté, et on va faire quelques lignes, et je’ Je vais le filmer. Et il a dit : ‘Tu veux dire, je lis ?’ J’ai dit, ‘Ouais.’ Il a dit, ‘Oh, je ne lis pas.’ Je lui ai serré la main et j’ai dit : ‘Merci d’être venu.'”

Un DiCaprio confus à l’époque a répondu: “Attendez, attendez, attendez. Si je ne lis pas, je n’obtiens pas le rôle? Juste comme ça?”

Cameron a répondu: “Oh, ouais. Allez. C’est un film géant qui va prendre deux ans de ma vie, et tu seras parti faire cinq autres choses pendant que je fais de la post-production… Je suis Je ne vais pas tout foutre en l’air en prenant la mauvaise décision lors du casting. Donc, vous allez lire, ou vous n’obtiendrez pas le rôle.

Il a en outre expliqué que la star de “Le loup de Wall Street” continuait de gémir et de se plaindre d’avoir lu les lignes avant de procéder à l’audition.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Il arrive, et il est comme si chaque once de tout son être était tellement négative… jusqu’à ce que je dise:” Action “. Puis il s’est transformé en Jack”, a noté Cameron.

“Kate vient de s’allumer, et ils ont joué la scène. Des nuages ​​sombres se sont ouverts, et un rayon de soleil est descendu et a illuminé Jack. Je me dis : “D’accord. C’est lui.””

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les commentaires du cinéaste oscarisé font suite au 25e anniversaire du film le mois prochain.

L’histoire d’amour épique de Cameron a rapporté 600,78 millions de dollars lors de sa première diffusion à la fin des années 90.

Après le succès de “Titanic”, Cameron a continué à travailler sur plusieurs autres films emblématiques, dont “Avatar”. Ses œuvres précédentes incluent “The Terminator” et “Aliens”.