Le directeur de le biopic de Donald Trump récemment publié, L’apprentiest ouvert à un appel téléphonique avec l’ancien président… seulement s’il trouve le temps dans son emploi du temps chargé avec la presse.

Comme dans une scène de la bande-annonce du film – dans laquelle Jeremy Strong incarne le mentor de Trump, Roy Cohn, qui lui conseille « d’attaquer, d’attaquer, d’attaquer » les opposants – Trump a récemment attaqué-attaque-attaqué la photo sur son réseau Truth Social. « Un film FAUX et SANS CLASSE écrit sur moi, intitulé : L’apprenti (Ont-ils même le droit d’utiliser ce nom sans approbation ?), espérons-le, une « bombe » », a écrit Trump, qui mérite tout le crédit pour les erreurs grammaticales fondamentales reproduites ici. «C’est un travail de hache bon marché, diffamatoire et politiquement dégoûtant…» Il a également défendu sa défunte première épouse, Ivana, qu’il a qualifiée de «personne gentille et merveilleuse».

« Merci de votre retour, @realDonaldTrump », a répondu le réalisateur du film, Ali Abbasi. sur les réseaux sociaux. «Je suis disponible pour en parler davantage si vous le souhaitez. Aujourd’hui est une journée serrée [with] il y a beaucoup de presse pour #TheApprentice mais je pourrai peut-être vous appeler demain.

Le film, qui met en vedette Sebastian Stan dans le rôle de Trump et a été nominé pour la Palme d’Or à Cannes, a été inauguré vendredi dernier. Cette libération, moins d’un mois avant les élections générales, a eu lieu malgré l’envoi par Trump d’une lettre de cessation et d’abstention au printemps. L’apprenti a reçu des critiques généralement positives. Pierre roulante l’a décrit comme «le biopic le plus brutal de Donald Trump imaginable» dans une revue. « C’est un film qui veut que vous sachiez comment Trump est devenu l’homme qu’il est aujourd’hui, et comment un autre participant infâme à la descente de notre nation vers la chute libre morale a activé quelque chose de profond chez cet combattant du Queens », indique la revue. « Appelle-le L’art du pacte avec le diable.»