Le cinéaste de Hebrews To Negroes ne s’excusera pas pour l’antisémitisme

La polémique entourant le film que Kyrie Irving a mis en avant via sa page Instagram est désormais le sujet de conversation dans tout le pays et le cinéaste responsable s’exprime enfin.

Selon NewsOneRonald Dalton Jr. est le directeur de Hébreux aux nègres : réveillez l’Amérique noire et il s’est adressé à Twitter pour repousser l’idée qu’il est antisémite et faire savoir qu’il ne s’excusera pas pour tout ce qu’il a mis dans son film. Y compris l’idée que l’Holocauste n’était pas réel et que les Juifs sont des imposteurs qui ont volé la culture religieuse noire.

« Je ne m’excuse pas pour rien parce que je ne peux pas être antisémite parce que je suis un Israélite (Shémite) », disait en partie le tweet publié lundi matin. “Toujours en attente d’un débat avec les grands rabbins pour prouver qui est un Israélite de sang et qui peut légitimement utiliser le mot ‘antisémite’.”

Le refus de Dalton de s’excuser est basé sur la même logique que Kyrie Irving a été interrogée par les journalistes s’il s’excuserait d’avoir fait la promotion de matériel antisémite, “Je ne peux pas être antisémite si je sais d’où je viens”

C’est bien de savoir d’où tu viens mais tu sais où tu ne vas pas ? Le vestiaire. Le Barclays Center, le banc, le terrain ou la ligne des lancers francs.

Quant au réalisateur, on ne s’étonne pas qu’il redouble d’efforts sur son film. La seule question est de savoir si Amazon supprimera le film ou si Kyrie “mourra sur la croix” pour absoudre Jeff Bezos et co. de leurs péchés ? Je suppose que le temps nous le dira…