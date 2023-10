Le cinéaste britannique Terence Davies est décédé à 77 ans : NPR

basculer la légende Carlo Allegri/AP

Carlo Allegri/AP

Le scénariste et réalisateur britannique Terence Davies est décédé samedi à l’âge de 77 ans.

Selon le compte Instagram officiel du cinéaste acclamé par la critique, il est décédé paisiblement chez lui après une courte maladie.

Davies était surtout connu pour ses films autobiographiques tels que Voix lointaines, natures mortes et La longue journée se termine ainsi que son adaptation du roman d’Edith Wharton La Maison de la Joie, avec Gillian Anderson.

Né en 1945, Davies a grandi comme le plus jeune de 10 enfants dans une famille catholique ouvrière de Liverpool, en Angleterre. Son père, violent et abusif, est mort d’un cancer alors que Davies était un jeune garçon.

Dans une histoire de NPR 2016 autour de la sortie de son film Chanson du coucher du soleil, le cinéaste a déclaré que la vie s’était améliorée après cela. Mais il avait encore du mal à concilier son éducation religieuse et son homosexualité.

« J’ai beaucoup de difficulté à pardonner les choses qui vous ont été faites dans le passé et qui vous ont causé du tort », a-t-il déclaré. « Et à la fin, il faut être capable de pardonner, sinon on est toujours enchaîné au passé. »

Les films de Davies ont été acclamés par la critique au cours de sa carrière de plus de 40 ans. En 2002, le magazine cinématographique britannique Vue et son répertorié son long métrage autobiographique de 1988 Voix lointaines, natures mortes parmi les 10 meilleurs films réalisés au cours des 25 dernières années. Le cinéaste français Jean-Luc Godard était également fan.

Mais en tant que cinéaste travaillant en dehors du système hollywoodien traditionnel, Davies a eu du mal à réaliser ses films.

« L’industrie est conçue pour gagner de l’argent, et elle est axée sur les stars », a déclaré Davies à Scott Simon de NPR en 2022 lorsque son film Bénédiction sortit de. « Comment peut-on rivaliser avec un film qui coûte 40 millions de dollars ? »