Le cinéaste Anubhav Sinha qualifie l’éviction de Kartik Aaryan des films de « campagne concertée »

Les dernières semaines ont été difficiles pour l’acteur Kartik Aaryan. Après avoir été évincé de Karan Johar, il a produit » Dostana 2 « , il a été rapporté que l’acteur avait perdu un film produit par Red Chillies Entertainment de Shah Rukh Khan intitulé » Freddie « . Plus tôt cette semaine, il a été rapporté que Kartik avait été retiré d’une production d’Aanand L Rai.

Maintenant, le cinéaste Anubhav Sinha a pris la défense de Kartik et a déclaré que son éviction était une « campagne concertée » contre l’acteur, la qualifiant d' »affaire très sanglante ». Il a ajouté que lorsqu’un acteur est exclu d’un film, les producteurs n’en parlent pas.

S’adressant à Twitter, Sinha a écrit : « Et au fait… quand les producteurs abandonnent les acteurs ou vice versa, ils n’en parlent pas. Cela arrive tout le temps. Cette campagne contre Kartik Aryarn me semble concertée et très sanglante et injuste. Je respecte son calme.

Et au fait… quand les producteurs abandonnent les acteurs ou vice versa, ils n’en parlent pas. Cela arrive tout le temps. Cette campagne contre Kartik Aryarn me semble concertée et très sanglante et injuste. Je respecte son calme. – Anubhav Sinha (@anubhavsinha) 3 juin 2021

L’acteur de « Pati Patani Aur Woh » ne s’est pas encore exprimé sur le sujet et ses fans ont apprécié son silence. Beaucoup ont même souligné les similitudes entre le harcèlement subi par l’acteur décédé Sushant Singh Rajput et ce qui se passerait actuellement avec Kartik Aaryan.

« Quand le harcèlement des acteurs auto-fabriqués s’arrêtera-t-il à Bollywood. Pourquoi le gang Nepotism ne peut-il pas arrêter de les déranger. Pourquoi ne pouvons-nous pas bycoter les films des gangs Nepo », a écrit un utilisateur.

Un autre a écrit: «Eh bien dans le passé, nous utilisions Mayapuri, de la poussière d’étoile, etc. pour lire les potins et maintenant nous le voyons se dérouler sur les réseaux sociaux. Ensuite, la plupart d’entre eux se sont avérés n’être que des potins ou des « opinions » du monde d’aujourd’hui. Je suis heureux de voir @TheAaryanKartik se taire sur ces nouvelles/rumeurs.

Plus tôt, une source a déclaré à Hindustan Times : « Le fait que Karan ait abandonné Kartik semble avoir influencé les autres. Donc, cela pourrait être le troisième cas où Kartik pourrait perdre de travailler avec un cinéaste établi comme Aanand. »

Le film est rapporté d’un genre de gangster et l’assistant d’Aanand devait le réaliser. Lorsque le portail a interrogé Rai à ce sujet, il a partagé : « En tant que maison de production, nous travaillons sur plusieurs scripts et nous les présentons aux acteurs – c’est le processus. envie de collaborer. Et puis, selon le sujet, vous décidez si vous devez les approcher. Mais cela ne veut pas dire que vous les avez signés.

En avril, sans même mentionner le nom de Kartik, Dharma Productions a publié une déclaration intitulée « En raison de circonstances professionnelles, sur lesquelles nous avons décidé de garder un silence digne – nous allons refondre Dostana 2, réalisé par Collin D’Cunha. Veuillez patienter l’annonce officielle bientôt. »